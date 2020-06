Marius Croitoru: Nu am putut să ne măsurăm forțele de la egal la egal

Antrenorul formației FC Botoșani, Marius Croitoru, s-a împăcat greu cu înfrângerea suferită în Bănie, 1-2 cu Universitatea Craiova. Tehnicianul a pus eșecul pe seama faptului că echipa sa nu s-a antrenat, minimalizând eforturile alb-albaștrilor.

„Am avut o prospețime poate și din cauza faptului că nu am făcut antrenamente. La meciul cu CFR a fost un teren greu, au fost 10 zile speciale pentru noi, pentru viața noastră. După ce am stat două luni în carantină, am fost nevoiți să stăm în izolare totală la întoarcerea de la Craiova. Probabil și condiția fizică pe care am câștigat-o la meciul cu CFR ne-a ajutat să depășim acest moment. Am fost mult mai bine din punct de vedere fizic, dar încă nu suntem la ceea ce am fost înainte de începerea pandemiei. Nu pot fi niciodată mulțumit de rezultat. Nici cu egalul nu puteam spune că sunt mulțumit, dar am jucat împotriva unei echipe bune, schimbată față de cum a jucat în amicale. Din păcate pentru noi nu am putut să ne măsurăm forțele de la egal la egal. Sunt două situații total diferite. O echipă care a venit de pe drum, fără niciun antrenament, și o echipă care a stat acasă, a jucat două meciuri pe teren propriu și acest lucru s-a văzut“, a spus Croitoru.

„Jucătorii trebuie să plătească tot ce s-a întâmplat“

Marius Croitoru a continuat să se vaite de programul pe care-l echipa sa în continuare:

„Acum plecăm la București, ca să avem refacere. Mâine nu pot face antrenament cu jucătorii care au evoluat astăzi. Fac doar cu cei care nu au jucat, un antrenament scurt, după care joi plecăm la Mediaș. Multe nu pot face că sunt cu o zi înainte de meci, urmând ca vineri să terminăm acest calvar. Repet, nu este vina nimănui, dar, din păcate, jucătorii trebuie să plătească tot ce s-a întâmplat. Încheiem la Mediaș o săptămână grea, apoi ne așteaptă un meci la FCSB.

