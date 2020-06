„U“ Craiova | Nicușor Bancu: După trei luni de pauză ne-a fost foarte greu

Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a pus evoluția modestă din confruntarea cu Astra, pe pauza mare de activitate. „Bancone“ a admis că a greșit și el la golul lui Raoul Baicu, dar crede că și Mirko Pigliacelli putea să facă mai mult.

„Ținând cont că am jucat acest meci oficial după trei luni de pauză ne-a fost foarte greu. Deși ne-am creat foarte multe ocazii, din nou am reușit să marcăm foarte greu al doilea gol. Puteam să închidem meciul mult mai repede, până să egaleze ei. Din fericire totul s-a terminat cu bine și am obținut victoria mult dorită. Stăm mult mai bine în teren acum, din punct de vedere defensiv. Am luat golul pe o greșeală a mea și a portarului, pentru că eu zic că putea să facă și el mai mult. Am lucrat foarte mult de când a venit Mister (Cristiano Bergodi – n.r.) noi, fundașii, am stat și după antrenament, pentru că este spre binele nostru“, a explicat Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu: Cred că stadionul era plin dacă se juca cu spectatori

Nicușor Bancu a punctat faptul că meciul a fost mai greu și din pricina faptului că a lipsit publicul fierbinte de de „Ion Oblemenco“ și speră ca suporterii să revină cât mai curând în „Templu“.

„Ne este foarte greu să nu avem suporterii alături de noi. Cred că stadionul era plin dacă se juca cu spectatori. Uitau de Covid și veneau în număr mare. Așteptăm nerăbdători să treacă această pandemie și să avem din nou suporterii alături de noi. Avem nevoie de ei ca să câștigăm campionatul! Poate că este un atu pentru noi că se vorbește mai mult de CFR și FCSB. Îi lăsăm pe ei să se bată pentru titlu și noi să venim tare din spate și să-i depășim. Acum am trecut peste FCSB, vine meciul cu Botoșani și trebuie să jucăm mult mai bine decât am făcut-o acum. Nu trebuie să ne gândim că va fi un meci ușor. Vor da totul pe teren și ne va aștepta un meci foarte greu“, a subliniat Nicușor Bancu.

