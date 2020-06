Baicu a marcat împotriva Științei, dar oltenii nu se supără. De ce oare?

Atacantul dat în iarnă la Astra Giurgiu, Raoul Baicu, le-a dat mari bătăi de cap jucătorilor Universității Craiova. Asta chiar dacă a jucat doar ultimele 20 de minute din confruntarea directă, de vineri seară, din etapa 4 a play-off-ului Ligii 1. Acesta a marcat golul egalizator imediat cum a intrat în locul lui Stahl și le-a tăiat respirația oltenilor pentru câteva minute, până când Elvir Koljic a marcat golul victoriei. A fost primul gol al său din Liga 1, el reușind unul în tricoul Științei, dar într-un meci din Liga Europa, în returul cu Leipzig.

„Am reușit să marchez și să o fac chiar împotriva fostei mele echipe, iar asta face și mai special acest gol. Eu mi-am făcut datoria, am încercat să-mi ajut echipa cât am putut de mult. Sunt fericit că am marcat și totodată trist că nu am scos cel puțin un egal. Din păcate, o greșeală în apărare, pe final, ne-a costat. Miză este tot timpul, chiar dacă nu jucăm în Europa. Ne găsim la fiecare meci motivația de a juca, determinarea necesară, pentru că jucăm în primul rând pentru noi“, a declarat Raoul Baicu.

Sorin Cârțu: Avem 60% din Baicu!

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a declarat că nu este nimeni supărat pe Raoul Baicu după golul marcat împotriva Științei. Și a explicat și de ce:

„Nu suntem supărați pe Baicu. Ne bucurăm că a marcat, pentru că avem 60% din el. Să știți, că dacă dă gol cu FCSB în etapa viitoare, atunci ne ofticăm că i-am dat drumul. Până atunci nu. Îl lăsăm să crească la Astra“.

