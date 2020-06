„U“ Craiova | Dan Nistor: Acum suntem în fața FCSB-ului și sper să fim în fața tututor

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Dan Nistor, s-a bucurat foarte mult la final după victoria contra Astrei. El nu a considerat-o deloc norocoasă, motivând că alb-albaștrii au dominat jocul și au avut multe ocazii. Nistor regretă că nu s-a jucat cu spectatori și spune că titlul nu este un obiectiv de neatins.

„Nu cred că a fost o victorie cu noroc, doar că am marcat în minutul 90+1. Important este că am câștigat, pentru că revenim după o perioadă foarte mare de inactivitate. Acum suntem în fața FCSB-ului și sper să fim în fața tututor. De asta am venit la Craiova, să fac perfomanță! Îmi doresc acest lucru foarte mult și sper că voi reuși. E foarte bine că nu ne bagă nimeni în seamă. Plecăm cu un dezavantaj, deoarece nu avem suporterii alături de noi. Din păcate așa s-a decis, trebuie să mergem mai departe și să continuăm pe această linie. Una este să-i simțim lângă noi și alta să-i auzim în boxe. Părerea mea este că ar putea să se joace măcar cu 30% din capacitatea stadionului“, a spus Nistor.

„Mister (Cristiano Bergodi – n.r.), având școala italiană tinde mai mult spre faza defensivă. Sper să ne ajute și să facem o treabă extraordinară împreună. Noi jucăm fiecare meci la victorie, iar dacă Dumnezeu va fi alături de noi, cum a fost și în seara asta, să marcăm în minutul 91, sperăm să câștigăm și acel meci cu Botoșani și să ne apropiem de CFR Cluj“, a completat Dan Nistor.

