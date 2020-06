Viorel Moldovan și Liviu Mihai mustăcesc după victoria de la Craiova

Invitată la un joc de verificare în Bănie, Chindia Târgoviște s-a impus în fața Universității Craiova, cu 1-0, și i-a pus pe olteni puțin pe gânduri. Târgoviștenii au încercat să nu lase impresia că sunt fericiți, dar au admis că succesul acesta le dă un moral bun în perspectiva meciurilor viitoare din play-out.

Viorel Moldovan: Ne-am deblocat!

Antrenorul Chindiei, Viorel Moldovan, a spus că testul din Bănie a fost util.

„Am mai câștigat noi astfel de amicale și după, în campionat, nu am mai reușit să învingem pe nimeni. A fost un antrenament reușit! Ne-am deblocat și am găsit soluția să facem acest meci amical, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat cu noi și cu Craiova. Până la urmă a fost bine, am jucat două reprize a 60 de minute fiecare, deci este o anumită seară de oboseală. Vizavi de joc, am avut o organizare defensivă destul de bună, riguroși, cu ceva probleme în momentul recuperării mingii și pe tranziția pozitivă. Dar hai să zicem că a fost un antrenament corect și ne va face bine“, a declarat Moldovan.

„Sper să nu fie cazuri de Covid-19 la jucători. Am avut o noapte destul de agitată. Astăzi (vineri – n.r.) am primit rezultatele celui de-al patrulea test, toate au fost negative, dar după ce s-a întâmplat ieri (joi – n.r.) trebuie să sufli și în iaurt. Încercăm să fim riguroși și să respectăm tot ce se impune pentru a nu avea probleme. E ceva ciudat. Dacă îi ții mult în cantonament le piere entuziasmul jucătorilor. Sper să putem termina acest sezon vom vedea ce va urma“, a completat Viorel Moldovan.

Liviu Mihai: Avem alt moral acum pentru următorul meci

Din rândul jucătorilor din Târgoviște, Liviu Mihai a admis că rezultatul de la Craiova îi face să se simtă bine. El a comentat și noile probleme apărute în fotbalul românesc din pricina coronavirusului.

„A fost un test reușit. Important este că am revenit pe teren și am reușit să ieșim sănătoși. Am reușit să câștigăm, suntem fericiți, încântați și sperăm să nu mai fie probleme, să putem să jucăm liniștiți în continuare. Victoriile aduc victorii. În ceea ce ne privește, în play-out nu trebuie să pierzi. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, avem nevoie de puncte. Nici nouă nu ne-a picat bine amânarea meciului cu Dinamo, dar trebuie să strângem rândurile, nu avem ce face. Trebuie să meargă mai departe fotbalul, altfel nu mai terminăm niciodată. Ne e teamă că avem familii acasă, dar trebuie să jucăm! Cât să mai stăm în casă? Ăsta este serviciul nostru, așa ne câștigăm noi existența. Sunt încântat că am revenit pe teren! Toată lumea e fericită să joace! Am jucat cu Craiova, o echipă care se bate la campionat, am reușit să câștigăm și avem alt moral acum pentru următorul meci“, a declarat Liviu Mihai.

