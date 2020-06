VIDEO | Cristiano Bergodi nu este îngrijorat după înfrângerea cu Chindia

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, nu s-a arătat îngrijorat după înfrângerea suferită în amicalul susținut în această seară, 0-1 cu Chindia Târgoviște.

„Nu sunt îngrijorat. E firesc ce s-a întâmplat, după ce am aflat aseară. Am jucat la nici 24 de ore de la vestea primită, legat de problema medicului de la Botoșani, și atunci și jucătorii au fost nervoși. Eram pregătiți să jucăm un meci de campionat! Atunci a căzut din punct de vedere mental echipa. Echipa era pregătită pentru meciul cu Botoșani, dar această veste proastă i-a demoralizat. Chiar dacă am pierdut a fost un antrenament bun. În primele 60 de minute s-au făcut multe greșeli din punct de vedere tehnic, iar asta nu mă îngrijorează“, a spus Bergodi, la Digi.

Întrebat de mijlocașul Valentin Mihăilă, Bergodi a spus: „Mihăilă a avut mici probleme. E un pic încărcat după ultimele antrenamente și l-am menajat“.

Se teme că Liga 1 s-ar putea opri definitiv

Tehnicianul italian a comentat și pe tema celor două jocuri amânate din Liga 1 din pricina Covid-19. Bergodi a admis că se teme ca fotbalul să nu se oprească în cazul unor noi cazuri de coronavirus în rândul echipelor.

„Nu mi-e frică de Covid-19. Legat de campionat, se poate întâmpla orice dacă apare ceva peste două-trei etape. Nu știu dacă e cea mai bună perioadă și dacă se poate continua campionatul, sincer. E o problemă! Probabil sunt interese cu banii… Drepturile de televizare sunt foarte importante, dar nu e ușor. O să vedem dacă se pot juca toate etapele din play-off și play-out. Nu glumim cu sănătatea! Am văzut în Italia că a murit multă lume“, a comentat Cristiano Bergodi.

După intervenția de la Digi, Cristiano Bergodi a acordat un scurt interviu și pentru site-ul clubului. Italianul a făcut aceeași caracterizare jocului din această seară. Vezi video!

