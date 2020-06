„U“ Craiova | Bogdan Vătăjelu: Nu ne sperie înfrângerea asta

Fundașul formației Universitatea Craiova, Bogdan Vătăjelu, a pus înfrângerea cu Chindia Târgoviște, scor 0-1, din amicalul susținut vineri, în Lunca Jiului, pe seama relaxării. „Vătă“ consideră că el și colegii săi nu au mai fost concentrați după ce au aflat că nu se mai joacă meciul oficial cu FC Botoșani.

„Ne așteptam să avem un meci oficial, dar se pare că încă nu am ieșit din jocurile amicale. A fost un test destul de bun pentru ambele echipe. În primele 60 de minute s-a jucat foarte frumos, ambele echipe au fost agresive, au fost faze de poartă și cred că a fost un amical reușit. Nu ne sperie înfrângerea asta. Din punctul meu de vedere putem pierde toate meciurile amicale, dar să câștigăm în campionat. Cred că asta ne-ar mulțumi pe oricare dintre noi“, a spus Bogdan Vătăjelu.

„Cu Viitorul am pierdut primul meci și l-am câștigat pe cel de-al doilea, așa că s-a echilibrat balanța. În amicale nu sunt rezultate reale, pe care să le percepi ca pe cele oficiale. Acelea sunt de alt tip. Poate și concentrarea a scăzut, pentru că v-am zis, așteptam un meci oficial. Când am aflat vestea aseară (joi – n.r.), toți jucătorii ne-am strâns într-un loc și am discutat despre chestia asta. E o frică, pentru că nu știm ce să credem, fiecare dintre noi are o familie acasă și… Sper să pornească acest campionat, altfel ar fi o pierdere pentru toți. Suntem de aproape trei luni în pauză și nu ne face deloc bine aceasta“, a completat Vătăjelu.

