În weekendul trecut a circulat informația potrivit căreia Ivan Martic ar fi reziliat contractul cu Universitatea Craiova, scadent în mod normal pe 30.06.2020.

GdS a verificat informația la sursă, Sorin Cârțu declarându-ne că nu știe să se fi întâmplat asta și că dacă este totuși adevărat o să apară și un comunicat oficial al clubului. Acesta nu a apărut!

La câteva ore distanță, Gică Craioveanu, directorul de imagine al Științei, a alimentat informația într-un interviu video pe pagina de Facebook a clubului din Bănie. „Grande“ a indicat totodată și destinația lui Ivan Martic.

„A plecat Martic! I s-a făcut o ofertă și el nu a acceptat-o. Fiind în ultimele două luni de contract nu poți să-l păstrezi. L-a influențat poate și soția, că nu era prea mulțumită la Craiova. Ei nu-i plăcea foarte mult la Craiova. Oricum, Martic a vrut un salariu mult mai mare și era imposibil să-l accepți. El avea și multe oferte. Nu cred că pleacă la FCSB. Eu auzisem că ar fi semnat deja cu CFR Cluj“, a afirmat Craioveanu.

Ivan Martic neagă totul!

Astăzi, fundașul elvețian Ivan Martic a declarat pe contul său de Facebook că lucrurile nu stau deloc așa cum le-a prezentat Gică Craioveau. El a punctat că nu a reziliat contractul și că nu a semnat nici cu CFR Cluj.

„Bună ziua, dragi prieteni! În urma ultimelor evenimente vizavi de situația mea contractuală cu Universitatea Craiova, dar și de alte aspecte foarte importante, este de datoria mea să clarific următoarele aspecte:

1.Eu sunt sub contract cu Universitatea Craiova în acest moment, respect clubul, toți suporterii și îi asigur de faptul că din prima zi în care am îmbrăcat tricoul alb-albastru am fost loial 100% și așa voi fi mereu.

2.Zvonurile conform cărora aș fi semnat pe ascuns vreun contract cu CFR Cluj sunt total neadevărate, fiindcă nu s-a pus niciodată problema unei astfel de mutări.

3.Până în acest moment nu am reziliat contractul cu Universitatea Craiova. Da, este adevărat că-mi expiră contractul în această vară, însă nu am luat până în acest moment nicio decizie vis-a-vis de viitorul meu. Se poate întâmpla orice și decizia o voi lua gândindu-mă la ce este mai bine pentru mine și familia mea.

4.M-a durut foarte tare să citesc atâtea mesaje negative primite. Am învățat ce înseamnă spiritul Universității, suporterii, istoria și de fiecare dată când am intrat pe teren am dat totul.

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și susținere. Și nu uitați, în acest moment, cel mai important este ca toți să stăm acasă cu familiile noastre pentru că avem o bătălie extrem de importantă cu această pandemie. Vom învinge!“, a explicat Ivan Martic.

Fundașul are 29 de ani, a jucat 1168 de minute în acest sezon și a marcat un gol. Ivan Martic este cotat de Transfermarkt.com la 800.000 de euro.

