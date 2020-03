Gică Craioveanu „fierbe“ în Spania! Dor de fotbal, dor de Știința

Gică Craioveanu, unul dintre cei mai iubiți jucători ai Băniei, a dialogat sâmbătă cu suporterii Științei prin intermediul paginii de Facebook a clubului Universitatea Craiova. El a vorbit despre situația delicată prin care trece Spania din pricina coronavirusului, despre viața sa din carantină și despre fotbal, în special de gruparea alb-albastră.

„Împreună putem trece peste acest necaz“

„Grande“ s-a arătat îngrijorat din cauza cazurilor numeroase de îmbolnăviri de COVID-19 din Spania. Crede că statul iberic a luat cele mai bune decizii până acum ținând cont de amploarea extinderii pandemiei, chiar dacă se simt straniu să vadă armata pe străzile Madridului.

„Vă salut cu drag din Spania! Situația este una foarte-foarte grea aici. Sunt peste 25.000 de cazuri aici, Madridul este închis de câteva zile. Nu avem absolut deloc voie să ieșim pe străzi. Cred că așa este mai bine pentru toți, ca să nu îmbolnăvim alte persoane sau să nu ne îmbolnăvim noi de la alții. Sper să ieșim repede din carantină, dar acest lucru nu depinde foarte mult de noi. Trebuie să trecem cu forță peste perioada asta grea. Bunicii noștri au avut probleme, părinții la fel, acum e rândul nostru, dar împreună putem trece peste acest necaz. Eu cred în coronavirus, pentru că văd ce se întâmplă în Italia, să moară atât de multă lume… Nici la noi nu e ușor, pentru că din 25.000 de cazuri 10.000 sunt în Madrid“, a spus Gică Craioveanu.

„Am încredere în guvernul spaniol și în poporul spaniol, pentru că este un popor cu capul pe umeri. În plus, s-au luat decizii destul de repede. Dar va trece destul timp să revenim la normalitate. Acum a intervenit armata. Iar când se întâmplă asta înseamnă că este ceva foarte grav. Se circulă dintr-o localitate în alta, dar numai să ai un motiv întemeiat, nu să te duci în vizită la prieteni. Nu știu că dacă vine căldura și totul va fi ok“, a completat fostul golgheter al României din 1994 și 1995.

„M-am plictisit să văd atâtea filme“

În ceea ce-l privește, Gică Craioveanu a mărturisit că izolarea la domiciliu înseamnă cea mai mare pedeapsă pentru el. A punctat însă că este singura „armă“ pe care o poate folosi împotriva coronavirusului și sfătuiește pe toată lumea să „lupte“ alături de el, din propriile locuințe.

„Este mare plictiseală. Vă dați seama că noi suntem obișnuiți, mai ales după 40 de ani de sport, să ieșim pe străzi, să alergăm și situația nu este chiar comodă. Cred că m-am plictisit să văd atâtea filme și să-l văd pe Alejandro jucând la Play-Station. Eu nu mă pricep, dar cu situația asta o cred că o să învăț și eu, la 52 de ani, să mă joc. Ceea ce îmi pare foarte-foarte rău este că nu mai avem nici fotbal, dar trebuie să stăm toți închiși în casă. E un pic mai straniu să nu mă duc la radio, să nu mă duc la meciuri, dar o să trecem noi și peste asta. Sunt convins că o să trecem. Am familia peste tot împărțită: în Canada, SUA, altă soră la Barcelona și vorbim doar pe internet. Sper să se revină cât mai redepe normal, pentru că este foarte multă lume panicată. Am fost și eu să cumpăr câte ceva pentru copil și am văzut că lumea cumpără câte două-trei cărucioare. Nu știu dacă va trece așa repede această panică“, a spus „Gicanu“.

Craioveanu este convins că lucrurile se vor înrăutăți și în România: „Se vor complica lucrurile și în România, pentru că la noi s-a ajuns la stadiul de urgență de câteva zile. Citesc că unii mai fac grătare, dar asta este imposibil acum, aici. Noi, oltenii, suntem și obișnuiți să ne întâlnim, să stăm la o caterincă și un pahar de vin“.

„Nu o să mai vedem fotbal în România cel puțin trei luni“

Ușor, ușor, Gică Craioveanu a trecut pe fotbal și a declarat că nu crede să se reia curând Liga 1.

„Nu o să mai vedem fotbal în România cel puțin trei luni, pentru că nu o să treacă așa ușor această criză. Și chiar dacă va trece, jucătorii trebuie să se recupereze fizic, pentru că sunt foarte puțini care au opțiuni să se antreneze acasă. Chiar dacă s-au dat de la club anumite antrenamente să fie făcute, nu cred că s-au putut face în totalitate, să fie dus ritmul cum trebuie. De aceea consider că va fi încă o marjă pentru a pregăti campionatul. Nu poți să-l începi peste noapte! Ai nevoie de puțin timp ca să ajungi la un nivel optim ca jucător“, a explicat fostul optar al Craiovei din intervalul 1991-1995.

Apoi s-a arătat nedumerit cum va proceda FRF în privința ierarhiei, dacă va opri ediția din acest an acum: „Dacă FRF îi va da titlul lui CFR Cluj? Este posibil, pentru că este un caz fără precedent în analele fotbalului. Problema este în altă parte. Ce se va întâmpla cu celelalte echipe? Vor fi cluburi care, de exemplu Voluntari, Clinceni, etc. , care se află în zona retrogradării. Ce club va fi ales să retrogradeze? Și sunt cluburi care, totuși, financiar nu stau foarte bine. Sigur vor fi meciuri din trei în trei zile dacă Burleanu și FRF vor accepta să înceapă campionatul. Am speranțe, mi-ar plăcea să se reia, dar să fie toată lumea sănătoasă“.

„La Craiova avem cele mai bune condiții din fotbalul românesc“

Canalizându-se pe Universitatea Craiova, Gică Craioveanu a vorbit despre titlu cu jind.

„Cred că noi, la Craiova, avem cele mai bune condiții din fotalul românesc. Eu am avut șansa să stau la masă cu Contra și cu cei de la FRF și toată lumea a spus la fel: la Craiova sunt cele mai bune condiții. Chiar îmi spuneau că sunt mai bune decât ce are FRF la Mogoșoaia. Sunt curios cum vă descurcați voi, acolo, fără fotbal. Că noi, olteni, trebuie să avem știri calde mereu, să vedem antrenamente, meciuri și acum este liniște totală dinspre club. Când o batem pe FCSB? În curând! Consider că avem o echipă foarte bună, dar ne mai trebuie un pic de șansă, lucru care ne-a lipsit în multe meciuri. Știu că vreți campionatul. Și eu îl vreau. Vă dați seama, acum sunt bătrân, dar dacă am luat titlul în 1991, câți ani au trecut? Câteodată e deranjant să știi că au trecut atâția ani și să vezi că nu se mai obține un alt titlu. Și mai ales la noi, care suntem niște oameni foarte pătimași și suntem iuți la mânie“, a comendat „Grande“.

„E visul meu să antrenez Craiova!“

Gică Craioveanu a reafirmat că visul său este să antreneze Universitatea Craiova, dar consideră că nu a venit momentul și a punctat că trebuie să i se acorde credit lui Corneliu Papură.

„E visul meu să antrenez Craiova! Dar acum avem un antrenor și până acum a avut rezultate, mai puțin ăstea două partide, cu Iași și FCSB. Noi avem încredere în el. Am fost în vară și eu în cantonament cu echipa și antrenamentele lui Cornel mi-au plăcut foarte mult. Cornel a mai fost și colegul meu și am avut o relație foarte bună. Deocamdată nu este nicio șansă să vin antrenor la Craiova“, a punctat actualul director de imagine al Științei.

„A plecat Martic! I s-a făcut o ofertă și el nu a acceptat-o“

Gică Craioveanu a vorbit și despre problemele din defensivă și a mărturisit că Ivan Martic și-a reziliat contractul și că ar putea ajunge la o rivală din Liga 1.

„A plecat Martic! I s-a făcut o ofertă și el nu a acceptat-o. Fiind în ultimele două luni de contract nu poți să-l păstrezi. L-a influențat poate și soția, că nu era prea mulțumită la Craiova. Ei nu-i plăcea foarte mult la Craiova. Oricum, Martic a vrut un salariu mult mai mare și era imposibil să-l accepți. El avea și multe oferte. Nu cred că pleacă la FCSB. Eu auzisem că ar fi semnat deja cu CFR Cluj. Eu cred că Vlădoiu și Mățel pot să facă față în acel post“, a explicat Craioveanu.

„Deocamdată pe linia de fund nu va veni nimeni. Va veni din vară și știu că se poată discuții cu mai mulți fundași centrali valoroși. Eu zic că acolo, acum, sunt soluții. În plus mai sunt doar opt etape, deci foarte puțin timp la dispoziție. Mulți suporteri au ceva cu Acka, dar nu e rău. În meciuri a mai comis-o, dar la antrenament e super. Și are și un caracter frumos“, a completat fostul mare fotbalist.

Este încântat de mijlocașii echipei

Continuând analiza jucătorilor de câmp, Gică Craioveanu s-a arătat încântat de jucătorii de la mijloc și că are mare încredere că Elvir Koljic și Andrei Ivan își vor reveni curând.

„Cine are mijlocul Craiovei din campionatul României? Nimeni! Nici CFR Cluj și nici FCSB! Deci vorbim de Mateiu, Cicâldău și Nistor. Și pe bancă dacă te uiți stăm bine, îi avem pe Ivanov, Qaka, poate să urce Bancu, Vătăjelu. Acum a venit și Gustavo, dar nu știu dacă va apuca să debuteze. Va depinde foarte mult când se va relua competiția. Este un jucător care ne-ar putea ajuta cu calitățile lui. Ce impresie să am de Bărbuț? Motoreta Mobra? Aleargă săracu’ și când se termină meciul. Îmi place foarte mult de el că ajută în apărare și este un jucător care se sacrifică foarte mult pentru echipă. Ivan nu pleacă de la Craiova! Este unul dintre jucătorii iubiți și este unul dintre stâlpii proiectului care se vrea acolo. Că are câteodată un parcurs mai dificil, asta o știm cu toții, dar eu spun că este un jucător cu niște calități senzaționale. Koljic este un vârf foarte bun. Nu știu dacă eu am fost atacant ca el. Elvir era mai mult ca Jerry Gane sau ca Adrian Ungur. Eu jucam mai mult al doilea vârf“, a mai spus „Grande“.

Gică Craioveanu a încheiat dialogul cu fanii după 45 de minute, nu îninate de a le transmite oltenilor săi să stea în casă și să aibă grijă de ei.

Citește și: EXCLUSIV / Alex Mateiu: N-am stat niciodată atât de mult în casă!