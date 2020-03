Portarul titular al naționalei României, Ciprian Tătăruşanu, a declarat, astăzi, într-un interviu acordat site-ului FRF, că este mai bine că meciul din deplasare cu Islanda, din barajul de calificare la Campionatul European, se va disputa în luna iunie, decât în martie, cum era programat iniţial.

Ca urmare a amânării Campionatului European pentru 2021, UEFA a reprogramat toate meciurile din play-off-ul CE din martie în iunie în contextul pandemiei de coronavirus.

„Eu sper să se joace în iunie, deşi nu va fi uşor… O altă amânare nu cred să ne aducă vreun beneficiu. Dacă se joacă în iunie, cu siguranţă va fi mai bine. În iunie va fi ceva mai cald până şi în Islanda. După această pandemie nu cred că se va schimba ceva. Fotbalul şi viaţa vor fi aceleaşi. Vorbesc foarte des cu Latovlevici, Chiricheş, Chipciu şi Toşca. Şi ei îşi doresc, la fel ca şi mine, să ne reluăm cât mai rapid activitatea sportivă şi viaţa normală“, a afirmat Tătărușanu, legitimat la Olympique Lyon.

„E pentru prima oară când trebuie să rămân în casă pentru o perioadă atât de lungă“

Ciprian Tătăruşanu se află în prezent într-o localitate de lângă Lyon alături de soţia sa şi cei trei copii.

„Locuiesc lângă Lyon, într-o mică localitate, cum ar fi Snagov pentru Bucureşti, să spunem. E o zonă exclusiv cu case, aici nici înainte de pandemie nu era prea multă agitaţie. Pentru comunitatea restrânsă în care trăiesc, lucrurile par aproape la fel ca înainte. Poate am o persoană în plus în faţa mea când sunt la cumpărături. Ce-i drept, e pentru prima oară când trebuie să rămân în casă pentru o perioadă atât de lungă. Nu am mai trăit aşa ceva, îmi e greu să compar … În linii mari, am aceleaşi activităţi pe care le aveam şi când stăteam acasă înainte de pandemie. Doar că, acum, la scară mai mare, ca să spun aşa. Pentru că nu există alte activităţi. Împreună cu soţia am grijă de copii, ne jucăm împreună, gătim, ne uităm la filme … Petrecem mult timp în grădină. Atunci când copiii dorm, la prânz, am timp şi de exerciţii fizice“, a explicat portarul de 34 de ani.

„Ar trebui să avem o imunitate mult mai puternică“



Tătărușanu consideră că trebuie să tragem niște învățăminte după acest episod nefericit cu pandemia de coronavirus.

„Când va trece acest val şi lucrurile vor reveni la normal, nu vom putea, doar din frica de a nu ne îmbolnăvi, să nu ne mai salutăm, să nu ne mai îmbrăţişăm cu apropiaţii, să nu mai mergem la evenimente cu număr mare de persoane. Ar însemna, pur şi simplu, să nu mai trăim. Cred că vom fi, însă, mult mai atenţi la alimentaţie şi odihnă. Ar trebui să avem o imunitate mult mai puternică, iar când un nou virus o să apară, pentru că virusuri o să apară mereu, să nu ne mai afecteze cum o face virusul de acum. Virusuri vor mai veni, important e să ne găsească mai puternici“, a încheiat Tătărușanu.

Echipa naţională a României va întâlni în 4 iunie, la Reykjavik, selecţionata Islandei, într-o partidă contând pentru semifinalele play-off-ului EURO 2021. O victorie în această partidă ar pune România în postura de a juca ulterior, în 9 iunie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, în faţa Bulgariei sau Ungariei.

Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat iniţial în perioada 12 iunie – 12 iulie 2020, a fost amânat de UEFA pentru 11 iunie – 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.

