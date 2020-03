Baloteşti – „U“ Craiova II 2-1 / Experienţa şi-a spus cuvântul!

Echipa secundă a Universităţii Craiova a debutat cu stângul în returul Ligii a III-a, seria 3. Trupa lui Adrian Iencsi a pierdut în Ilfov, scor 1-2, întâlnirea cu CS Baloteşti, la capătul unui joc de luptă.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Octavian Nedelcu (’19) şi Valentin Flămânzeanu (’78). „Leuţii“ au înscris prin Marius Briceag (’76 – penalti).

CS Baloteşti: Alex Iordan – Cristian Catrina, Constantin Neagu, Valentin Flămânzeanu, Alex Tîrnăcop, George Apostol, Ioan Drăgan, Elisei Toma, Alex Aldea, Octavian Nedelcu, Cristian Flisc. Rezerve: Nicuşor Cristea – Tony Ene, Ovidiu Marin, Bogdan petrescu, Alex Ionescu, Constantin Greblea, Cezar Mihalache. Antrenor: Augustin Călin.

Universitatea II Craiova: Cătălin Păușescu – Constantin Olteanu, Cosmin Dobre, Ionuţ Mitran, Marius Briceag – Ionuţ Popescu, Denis Guță, Marian Danciu – Remus Trancă, Alex Popescu, Adrian Juncu. Au mai intrat: Andrei Dobre, Vadassis şi Dragoş Popa. Antrenor: Adrian Iencsi.

VEZI REZULTATELE ÎNREGISTRATE VINERI ŞI CLASAMETUL LA ZI!

Adrian Iencsi: A fost un meci încâlcit

Antrenorul Universităţii II Craiova, Adrian Iencsi, s-a arătat nemulţumit de rezultatul final, nu şi de evoluţia elevilor săi.

„Am jucat pe un teren foarte, foarte prost, cu o echipă de luptă. Baloteştiul are mulţi jucători cu experienţă, trecuţi majoritatea de 28 de ani. Ne-au dat un gol destul de rapid, apoi am avut destul ocazii. Am avut şi o bară a lui Danciu în prima repriză. După, în repriza a doua, am început foarte bine, am reuşit să şi egalăm, dar am luat imediat gol pe o greşeală copilărească. În fine, nu mai contează acum… A fost un meci încâlcit, pentru că adversarul s-a apărat pe două linii şi a jucat numai pe minge lungă şi pe bătaie. Băieţii s-au descurcat bine în condiţiile date, chiar dacă rezultatul nu este favorabil. Eu sunt mulţumit de atitudinea arătată, au fost foarte determinaţi, dar atât am putut obţine astăzi. Acum ne aşteaptă un meci cu Bascovul şi trebuie să-l pregătim bine, pentru ne dorim victoria“, a declarat antrenorul Universităţii II Craiova, Adrian Iencsi, pentru GdS.

Citeşte şi: