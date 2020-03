FCSB – „U“ Craiova / Corneliu Papură: „Trebuie să ne autodepăşim!“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a prefaţat astăzi derbiul cu FCSB. Jocul este programat duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională, şi contează pentru etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

„Indiferent de rezultatul jocului de duminică seară nu este nimic jucat“

Corneliu Papură ştie că adversarul este unul de calibru, dar consideră că elevii săi pot obţine un rezultat bun în Capitală dacă vor avea atitudinea potrivită.

„Ne aşteaptă un meci important în ceea ce priveşte clasamentul. Jucăm cu FCSB, o echipă bună, iar ca să reuşim ceva trebuie să ne autodepăşim. Trebuie să fim concentraţi pe tot parcursul jocului şi să nu mai avem probleme de atitudine. FCSB nu a început bine anul acesta, asta e clar, şi trebuie să mergem cu încredere. Nu cred că se decide ceva cu acest joc, pentru că este abia etapa a doua din play-off. Indiferent de rezultatul jocului de duminică seară nu este nimic jucat. Mai sunt 8 meciuri de disputat, sunt foarte multe puncte în joc. Este un joc important, pentru că dacă vom câştiga ne vom distanţa, apoi vom avea două meciuri acasă. Ne gândim şi la lucrul acesta, dar primul lucru este ce facem duminică. Cred că dacă vom intra cu o atitudine bună putem câştiga în faţa oricărei echipe. La fotbal se întâmplă să ai o zi proastă, se întâmplă să greşeşti, dar nu se poate întâmpla să nu alerg şi să nu mă bat pentru minge. Astea sunt lucruri care se pot întâmpla doar dacă intri cu o atitudine greşită“, a spus tehnicianul Ştiinţei.

Corneliu Papură: Eu nu am câştigat în Ghencea şi e marele meu regret

Corneliu Papură a mărturisit că suferă foarte tare că nu şi-a trecut în palmaresul său de fotbalist o victorie pe terenul Stelei şi speră ca duminică să câştige cu FCSB ca antrenor.

„Nici eu nu am câştigat în Ghencea şi e marele meu regret din punct de vedere fotbalistic. Şi acum rememorez o fază în care am avut 1-0 acolo, mingea mergea afară, iar Vasc l-a faultat pe Ilie Dumitrescu la poarta din dreapta. Rememorez faza aia, pentru că nu am câştigat niciodată în Ghencea şi era singurul lucru pe care mi-l doream. Sper să întrerupem acest şir de insuccese în Capitală şi să câştigăm duminică. Vom vedea la antrenamentul de astăzi cum mai stăm cu indisponibilităţile din lot. Sunt ceva probleme şi sper să le remediem“, a spus Papură.

„Primim prea uşor goluri!“

Antrenorul Craiovei este exasperat de uşurinţa cu care s-au luat golurile de până acum şi speră să nu vadă noi „episoade“ pe Arena Naţională:



„Sunt partizanul ideii de a marca mai mult decât adversarul, dar primim prea uşor goluri. Şi asta trebuie să ne dea de gândit, pentru că am primit goluri previzibile. Poţi să primeşti gol când adversarul este mai bun şi atunci trebuie să-i strângi mâna. Dar golurile pe care le-am primit noi puteau fi evitate uşor de tot“, a spus Papură, recunoscând că Dielna are ceva probleme de adaptare.

Papură a mai vorbit în cadrul conferinţei de astăzi şi despre conflictul cu Edi Iordănescu, dar a dezbătut şi înfrângerea de la Iaşi, din Cupa României. VEZI VIDEO!

