Gustavo Di Mauro Vagenin a fost prezentat oficial astăzi de către Universitatea Craiova. Evenimentul s-a petrecut în cadrul conferinţei de presă premergătoare jocului cu FCSB. Mijlocaşul brazilian va îmbrăca tricoul cu numărul 20 şi a afirmat că este fericit că a revenit în Bănie.

„Sunt foarte fericit că m-am întors la Craiova. Aici mă simt acasă şi am o legătură foarte mare cu suporterii Universităţii, cu băieţii din echipă şi cu oamenii din club. De aceea am decis să mă întorc. Mă simt bine fizic, dar trebuie să vorbesc cu Mister şi cu preparatorii echipei, să vedem dacă sunt pregătit sau nu. Eu am venit să ajut echipa şi sunt pregătit mental, dar să vedem cum stau fizic. Am făcut deja trei antrenamente aici şi să simt bine, dar trebuie să vedem când pot să joc. Când am plecat atunci, simţeam că voi reveni într-o zi, pentru că, repet, am o legătură specială cu toată lumea de aici. Acum am primit multe mesaje de la suporteri, am avut multe contacte cu cei de aici. Inclusiv Mister (Corneliu Papură – n.r.) m-a ajutat foarte mult acolo, în China. A jucat acolo şi ştia cum stau lucrurile. Am vorbit foarte mult“, a declarat fotbalistul cariocas de 28 de ani.

„Toată lumea m-a primit bine. Şi când am fost la club, şi când am fost în vestiar. M-am îmbrăţişat cu Tiago, Bărbuţ, Acka, cu toată lumea. Am semnat până la finalul campionatului şi cu drept de prelungire. Rămânerea mea va depinde în mare măsură de câştigarea campionatului“, a completat Gustavo

Epidemia l-a „împins“ spre Bănie pe Gustavo

Gustavo a explicat faptul că şi epidemia de Corona virus a contribuit la revenirea sa în Bănie.

„Nu am venit mai devreme pentru că aţi văzut ce este în China, cu epidemia de Corona virus. Am aşteptat să mă întorc acolo, dar cum problema asta s-a prelungit a afectat campionatul şi piaţa transferurilor. De aceea am decis să revin la Craiova şi cred că am luat decizia cea mai bună. Am vrut să vin aici, pentru că mă simt bine aici. Şi în China m-am simţit bine. A fost o experienţă frumoasă acolo, am văzut altă cultură, o ţară foarte mare şi mi-a plăcut mult acolo. Puteam să continuu la Liaoning, dar aveam oferte şi de la două-trei echipe din primul eşalon. Negociasem, dar s-a întârziat totul şi atunci am decis să vin la Craiova“, a explicat brazilianul.

„Au trecut doi ani de când am jucat cu Băluţă şi Mitriţă, dar şi alţi jucători foarte buni. Am văzut că şi acum echipa este foarte bună şi sunt mândru că se află pe locul doi. Trebuie să luptăm pentru ceva istoric acum. Craiova este o echipă mare şi luptăm pentru titlu. Şi când am fost în China am văzut meciurile Craiovei şi mi-au plăcut. Suntem pe locul doi şi sunt mândru de băieţi. Sper să ajut echipa. Sper să câştigăm cu FCSB, de asta mergem la Bucureşti. Noi jucăm toate meciurile să câştigăm“, a punctat Gustavo.

Papură: Sper să-l punem pe picioare

Antrenorul Universităţii Craiova, Corneliu Papură, s-a arătat bucuros de aducerea lui Gustavo la echipă. Ştie că este un jucător excelent în faza ofensivă şi e sigur că-i va găsi locul în echipă, dar nu ştie încă la ce potenţial fizic este.

„Gustavo a venit după o lungă perioadă de inactivitate şi sperăm să-l punem cât mai repede pe picioare. Voi avea o discuţie cu el şi voi vedea în ce parametrii se află în cadrul antrenamentului de astăzi (vineri – n.r.). Sperăm să-l punem pe picioare şi să ne ajute în cazul în care va fi folosit. Fiecare organism răspunde diferit, să vedem când va ajunge la nişte parametrii buni. O să vedem în ce postură îl vom folosi. El poate juca pe orice post în zona de atac, pentru că are o calitate tehnică foarte bună şi o viteză bună“, a declarat Papură.

