Iași – „U“ Craiova / Mircea Rednic: Nu ne-am relaxat, ne-am apărat bine

Tehnicianul formației Poli Iași, Mircea Rednic, a exultat la finalul meciului cu Universitatea Craiova, câștigat cu 3-2, în sferturile Cupei României.

„Sunt fericit, mă bucur pentru băieți, pentru ca știu cât sufereau. Lucram bine la antrenamente, făceam muncă multă, sacrificii, dar rezultatele nu veneau. A venit în Cupă! Înțeleg că e prima oară pentru Iași când e în semifinale. A fost mai frumoasă victoria că am reușit să dăm gol în ultimul minut. Dar am avut 2-0, puteam face și 3-0, apoi am luat două goluri așa cum am luat. Nu ne-am relaxat, ne-am aparat bine. Felicit jucătorii și felicit publicul, care azi a fost alături de echipă“, a spus Rednic.

El a explicat și sentimentele care îl încercau la golul egalizator al lui Nistor: „Nu știam pe cine să înjur, pe cine să bat, să mă bat singur?! Aș vrea să fie la fel și în campionat, doar să nu luăm goluri. Sperăm să ne refacem până la meciul cu Dinamo. Ar fi păcat ca după o așa calificare să nu luam cele trei puncte. Nu e nicio revanșă a mea cu Dinamo, sunt profesionist“.

