Iași – „U“ Craiova 3-2 / Bogdan Vătăjelu: Am fost mult sub așteptări

Fundașul Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu, a fost foarte afectat de eliminarea din Cupă. El și-a făcut autocritica și a recunoscut că a jucat slab. Vătăjelu crede că nici colegii săi nu au cu ce se lăuda după evoluția din Copou.

„A fost un meci destul de animat, cu multe goluri. Nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi explic… Cred că am făcut cea mai slabă partidă de până acum, sincer, eu, personal. După aceea cred că toți am fost mult sub așteptări la ceea ce trebuia să arătăm în seara asta. Am fost aproape de prelungiri. Am dat gol în minutul 90, dar după nu am fost concentrați și am pierdut calificarea. Cupa trebuia să fie un obiectiv, pentru că suntem un club mare, cu pretenții, se investește destul de mult, avem toate condițiile… Era un obiectiv, dar acum trebuie să ne concentrăm pe campionat. Ne pare rău, sincer, pentru această înfrângere.

Să sperăm că ne vom reveni cu moralul până la meciul cu FCSB. Și cred că ne vom reveni, pentru că sunt meciuri diferite. Acum nu ne-am ridicat la ambiția Iașiului, pentru că valoric, dacă luăm jucător cu jucător astăzi am fost foarte mult sub nivel, în special din punct de vedere al determinării. Au venit montați să se revanșeze pentru ce a fost în campionat, iar noi nu am fost pregătiți“, a declarat Vătăjelu.

