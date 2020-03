Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a fost dezamăgit după eliminarea din sferturile Cupei României, după 2-3 cu Poli Iași, în Copou. El consideră că prima repriză a fost slabă, însă evoluția elevilor săi din partea a doua a fost bună și numai relaxarea a făcut să apară și golul trei al moldovenilor.

„Cred că am făcut o primă repriză destul de modestă. Nu este normal să începem așa un meci! În repriza a doua am arătat forță, am reușit să revenim, ne-a aparținut în totalitate. În finalul ei am fost naivi. Am egalat în minutul 90 și la faza următoare am primit gol. Așa este fotbalul, ne-am relaxat și ne-a taxat. Când te realxezi poți plăti indiferent de minut, iar noi, în seara asta, am plătit cash. Avem 24 de jucători, iar cei la care apelăm cu siguranță pot învinge orice echipă din România. În seara asta poate că am făcut un joc mai puțin reușit“, a spus Papură.

„Am revenit de la 2-0, am pus presiune, iar adversarul nu a contat în repriza a doua pe faza de atac. Este deranjant că am primit gol la ultima fază. Acum nu ne rămâne decât să ne concentrăm pentru meciul de duminică. Nu avem nicio revanșă de luat în fața lui FCSB. Trebuie să intrăm în teren și să câștigăm, atâta tot“, a completat Papură.

