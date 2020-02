Invitat la emisiunea „Repriza de Sud“ de la la Radio Sud (97.4 FM), Ionuţ Cimpoeru, antrenor al Academiei „Gică Popescu“, a analizat întâlnirea dintre FC Viitorul şi Universitatea Craiova. Suporter al ambelor combatante de duminică seară, de la Ovidiu, tânărul tehnician apreciat jocul în sine. Ionuţ a declarat că s-a bucurat pentru succesul alb-albaştrilor, dar s-a şi întristat întrucât Viitorul s-a depărtat de play-off în urma acestei înfrângeri.

„A fost un meci peste nivelul Ligii I, iar Universitatea Craiova a avut şi mai multă şansă. Viitorul cred că a avut mai multe ocazii şi mai clare, dar în fotbal, la nivel de seniori, contează în primul rând rezultatul. Dacă îţi atingi scopul, acela de a obţine cele trei puncte, restul se uită. Corectezi pe parcursul săptămânii următoare anumite nereguli observate şi aştepţi următorul joc. Cu aceste trei puncte, Universitatea Craiova a acces în play-off şi continuă lupta pentru visul ei de a cuceri titlul. Din păcate, şi când spun asta iau în calcul faptul că avem mai mulţi juniori la Viitorul, după rezultatul de aseară e un pic mai dificil pentru ei să termine în primele şase. Îmi doresc ca ambele echipe să câştige meciurile pe care le mai au până la sfârşit şi să-şi îndeplinească obiectivele“, a spus antrenorul grupei de juniori sub 17 ani de la Academia „Gică Popescu“.

„Pigliacelli a contribuit foarte mult aseară în câştigarea punctelor“

Tehnicianul grupării de la „Hanul Doctorului“ i-a remarcat pe cei doi tineri marcatori ai Craiovei, dar consideră că principalul artizan al victoriei de la Ovidiu a fost Mirko Piglicelli.

„În viaţă trebuie să mai ai şi noroc, şansă, ca să reuşeşti ceva. Pe lângă neinspiraţia lui Rivaldinho a mai intervenit şi inspiraţia lui Pigliacelli. Mirko este cu mult peste nivelul portarilor din România. Îţi dă o siguranţă foarte mare acest portar. Sunt nelipsit de pe stadion şi îl văd cum vorbeşte pe teren, cum îi coordonează pe fundaşi, iar jucătorii de câmp au încredere când trimit mingea înapoi. Ei ştiu că Mirko poate să rezolve o situaţie în care sunt în criză de timp şi de spaţiu. Pigliacelli a contribuit foarte mult aseară în câştigarea punctelor. Spun asta pentru că linia de fund a făcut un joc modest. Au fost greşeli individuale, de poziţionare, au mai şi alunecat… se întâmplă astfel de lucruri. Dar el a reparat multe erori“, a spus Ionuţ Cimpoeru.

„Universitatea are jucători să ducă aşa cum trebuie un campionat“

Acesta a admis că s-a simţit lipsa lui Cicâldău şi a menţionat că Dan Nistor nu s-ar fi acomodat 100%.

„Viitorul a avut un joc foarte bun la mijlocul terenului şi nu prea s-a văzut Nistor. Asta pentru că a lipsit şi Cicâldău. Eu sunt convins că la Nistor este vorba despre perioada de acomodare. Îl ştim foarte bine, este un jucător foarte talentat, care are o viziune bună asupra jocului. Nistor pasează bine, recuperează, ştie când să tempereze jocul… Eu cred că va deveni curând acel Nistor pe care-l ştim cu toţii. Oricum, Craiova are cei mai buni mijlocaşi, ca număr. În sensul că sunt şi mulţi, şi buni. Universitatea are jucători să ducă aşa cum trebuie un campionat. Spre exemplu, când a lipsit Koljic s-a simţit, dar nu aşa de mult, pentru că a apărut cu goluri Mihăilă, Ivan, Cicâldău, Niţu“, a explicat Ionuţ Cimpoeru.

„Jucătorii de la Iaşi sunt un pic agresivi pe teren propriu“

Ionuţ Cimpoeru a vorbit şi despre meciul cu Poli Iaşi, din etapa 25, programat sâmbătă, de la ora 20.00, în Copou.

„Craiova merge în Moldova după două victorii, iar Iaşiul are două înfrângeri. Probabil că aveau aşteptări mari prin venirea lui Mircea Rednic şi aducerea unor jucători în această iarnă. Va fi un meci greu la Iaşi, pentru că jucătorii gazdelor sunt un pic cam agresivi pe teren propriu. Eu sunt convins că dacă toată lumea îşi va face treaba cum trebuie, Universitatea o să câştige şi acolo. Legat de meciul din Cupă cu ei, nu cred că vor trage tare. Cred că ar trebui să se axeze pe campionat, pentru că are nevoie să intre în play-out cu un bagaj cu mai multe puncte. Acolo va fi care pe care şi nu cred că îşi doresc să retrogradeze. Nu cred că le stă gândul la Cupă. Ca idee, cred că va fi cel mai disputat play-off şi cel mai disputat play-out de până acum. Totul se va decide în ultimele etape“, a încheiat Ionuţ Cimpoeru.

Vezi întreaga emisiune „Repriza de Sud“ în format video!

Citeşte şi: