FC Viitorul / Gică Hagi a luat „foc“ pe Căbuz și pe antrenorul cu portarii

La conferința de presă de după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu 2-1, antrenorul constănțelor, Gică Hagi, s-a arătat nemulțumit de portarul său.

„Nu stau să-i iau personal. Portarul Căbuz poate trebuia să ne salveze. Centrarea a fost de la 30 de metri, trebuia să iasă. Eu așa o văd. Era singur, trebuia să iasă pe centrare. A avut timp să o vadă. Nu poate să stea pe linia porții… Dacă ieșea ne salva, așa cum ne-a salvat în prima repriză. Putea să ne salveze dacă era inspirat și dacă era antrenat bine de antrenor (Ștefan Preda – n.r.). Ăla (Mirko Pigliacelli – n.r.) mai avea puțin și venea vârf, iar noi stăm numai pe linia porții. Antrenorii de portari trebuie să antreneze. Știe că echipa noastră joacă cu apărarea avansată. Deci portarul nostru trebuie să știe să iasă și să joace cu piciorul. Antrenorul trebuie să-i transmită asta. Este una dintre nemulțumirile mele. Dar, asta este, nu e numai vina lui Căbuz”, a tunat Gică Hagi.

Gică Hagi: Adversarul a fost foarte bun pe contraatac

Hagi a fost supărat și pe fundașii săi, pentru că știau care sunt punctele forte ale craiovenilor.

„Am greșit de două ori și ne-a costat, ăsta-i fotbalul. Mergem înainte. Am ratat incredibil. Sunt zile și zile în fotbal, nu ai ce să faci. Mai avem două meciuri și vom vedea ce scoatem din ele pentru a merge în play-off. Nu știu de ce nu ne-am apărat cum trebuie. Adversarul a fost foarte bun pe contraatac. Știam că au viteză, nu înțeleg de ce nu am făcut ce trebuie. Nu am fost lucizi în anumite momente. Porbabil ține de personalitate, de experiență. Trebuie să le refac moralul jucătorilor mei“, a spus Gică Hagi.

