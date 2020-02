Universitatea II Craiova a susținut astăzi cel de-al treilea joc de verificare din această iarnă. Și de această dată oponentă a fost o echipă de Liga a II-a. În discuție intră ocupanta locului 5 în eșalonul secund, Turris Turnu Măgurele. Teleormănenii s-au impus în Bănie, pe stadionul „Extensiv“, cu 5-1.

Alb-albaștrii au deschis scorul prin Denis Guță (’14). Oaspeții au replicat prin Pîrvulescu (’30), Ciobanu (’32 – penalti), Pațurcă (’47, ’50) și Serediuc (’76).

Universitatea II Craiova: Păușescu – Vadassis, Cosmin Dobre, Briceag, Juncu – Ionuț Popescu, Guță, Andrei Dobre – Olteanu, Trancă, Dragoș Popa. Au mai intrat: Poenaru – Ciolacu, Enache, Nețoiu, Piciu, Croitoru, Mitru, Cercel, Domnu

Turris Turnu Măgurele: Petrișor – Călințaru, Pîrvulescu, Denis Ispas, Mitrea – Cioinac, Pană, Vîlsan, Voicu – Ciobanu, Voinea. Au mai intrat: Duțu – Buleică, Sălcianu, Matei, Samson, Moisie, Serediuc, Negruț, Neacșu, Tescan, Pațurcă.

În primele două teste, „satelitul“ Științei a cedat cu 3-1 în fața lui FC Argeș, în Trivale, și cu 4-2 tot în Argeș, la CS Mioveni.

În programul de lucru al Universității II Craiova mai figurează trei jocuri de verificare, cu Rapid, Sporting Roșiori și Astra II.

Adrian Iencsi: Îmi doresc să văd un progres la fiecare meci

Antrenorul formației Universitatea II Craiova a admis că adversara a fost net superioară, dar a remarcat și câteva lucruri pozitiveîn jocul echipei sale.

„A fost al treilea meci util pentru noi, cu o echipă de Liga a II-a. Din păcate rezultatul nu este îmbucurător și nu e ușor să treci prin astfel de momente. Diferența de scor a fost mare, dar am văzut și astăzi destule lucruri bune în prima repriză. Încerc să mă automotivez, că asta-i conjunctura. Folosesc un număr mare de jucători tineri. Practic este o echipă nouă, în reformare. Spun asta pentru că ne-au plecat foarte mulți jucători importanți, iar în locul lor au venit juniori.

Aceste momente mă călesc, dar în același timp mă și ambiționează. E un drum greu pentru mine, pentru Ionuț Stancu și pentru Cristian Sandu, preparatorul fizic, dar sunt sigur că vom reuși. În tur, într-un timp foarte scurt am format o echipă competitivă. Acum avem jucători foarte tineri și sperăm să scoatem tot ce putem noi mai bun. Îmi doresc să avem evoluții la fel de bune ca în tur. Mai avem câteva meciuri în această pregătire de iarnă și îmi doresc să văd un progres la fiecare meci“, a declarat Adrian Iencsi, pentru GdS.

Lincar: Ne-am bucurat de terenul avut la dispoziție

De partea cealaltă, tehnicianul lui Turris, Erik Lincar, a punctat că nu doar tinerețea și-a spus cuvântul în acest joc, ci și nivelul de pregătire în care se regăsesc cele două formații.

„Din păcate, în ultimele două zile am făcut la sală. Nu prea am avut condiții de antrenament, pentru că la Turnu a nins și ne-am bucurat de terenul pe care l-am avut astăzi la dispoziție. Am întâlnit o echipă tânără, în timp ce noi suntem aproape în linie dreaptă cu pregătirile. Se apropie jocul cu Rapid și mai avem un joc amical de susținut. Încercăm să găsim cea mai bună formulă pentru prima etapă“, a spus Lincar, pentru GdS.

