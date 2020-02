Corneliu Papură: O calificare în play-off nu mi se pare o mare reuşită

Universitatea Craiova a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu FC Viitorul. Disputa din cadrul etapei 24 a Ligii 1 este programată duminică, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanţa. Antrenorul Ştiinţei, Corneliu Papură, a avut cuvinte laudative în privinţa Viitorului. A admis că meciul va fi greu şi nu ar zice ba unui egal, dar trage speranţe şi la o victorie.

„Este un joc între două echipe care se luptă pentru play-off. Jucăm împotriva unei echipe organizate, preocupată tot timpul de posesie, deci ne aşteaptă un meci dificil. Important este să ne mobilizăm, să ne concentrăm şi să reuşim să facem un rezultat bun. În primul rând trebuie să jucăm să nu pierdem. Orice punct adus este ceva pe plus. O să intrăm şi o să vedem ce putem obţine de la meci. Niciodată nu intri cu gândul la un egal, ci să câştigi. La sfârşitul jocului te declari mulţumit sau nemulţumit cu rezultatul înregistrat, în funcţie de jocul pe care l-ai prestat. Sper să alegem cea mai bună formulă pentru a câştiga meciul cu Viitorul. Cu o victorie la Constanţa ne mărim şansele pentru play-off. Pentru titlu… Întâi trebuie să fim în play-off, după care vom vedea. Eu cred că orice echipă calificată în play-off are şanse la titlu. Sunt 10 meciuri pe care poţi să le câştigi, deci orice echipă are şansa ei“, a spus Papură.



„Matematic, nu este nimic jucat. Iar dacă vrem ceva mai mult decât un play-off, atunci trebuie să câştigăm puncte. O calificare în play-off nu mi se pare o mare reuşită. Dacă vrem mai mult, atunci trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să-l câştigăm“, a completat Papură.

„Indiferent de meci, ne-am pregătit la fel“

Corneliu Papură a subliniat ideea că nu a pregătit nimic special pentru jocul de la Ovidiu.

„Viitorul are un sistem de joc bine pus la punct. Asta face an de an să lupte pentru play-off. Este de admirat că ei, indiferent de câţi jucători au pierdut, sunt tot în prima parte a clasamentului. Tot timpul au fost meciuri frumoase între echipele acestea. Ambele sunt preocupate de joc şi este un lucru bun pentru fotbal. Indiferent de meci, ne-am pregătit la fel. Doar că în momente importante jucătorii buni se concentrează mult mai bine şi nu se pierd. Iar jucătorii noştri au arătat că au puterea să gestioneze momentele de presiune. Pentru mine este acelaşi lucru dacă pregătesc un meci cu Viitorul, fără presiune, sau unul cu Mediaşul, în care presiunea publicului şi a rezultatului este mare“, a spus Papură.

Este îngrijorat de atac după problemele apărute cu Mihai Roman

Tehnicianul alb-albaştrilor nu va putea conta cu Viitorul pe Alex Cicâldău, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. Un alt jucător ce va absenta va fi atacantul Mihai Roman, găsit cu probleme cardiace. În privinţa lui Elvir Koljic, Papură încă nu ştie câte minute poate evolua acesta la capacitate maximă. Toate acestea l-au determinat să afirme că se gândeşte să solicite aducerea unui vârf.

„Cicâldău este suspendat. Deocamdată nu ştim exact care este starea lui Mihai Roman. Aşa am ajuns să suferim numeric în atac, dar sper să o rezolvăm cumva. Să vedem ce posibilităţi avem şi poate că apelăm la un transfer. Este important să vedem cât poate Koljic să ducă din punct de vedere fizic. În rest toţi jucătorii sunt apţi. Cât despre conflictul cu Pigliacelli, sperăm că lucrurile se vor calma. Sperăm că vor înţelege cu toţii că nu e bun un conflict indiferent de cine are dreptate sau nu. Trebuie să vedem cum putem face să realizăm ceva mai bun noi, Universitatea Craiova“, a încheiat Corneliu Papură.

VEZI AICI CONFERINŢA DE PRESĂ PREMERGĂTOARE MECIULUI CU FC VIITORUL