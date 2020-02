Disputele de la distanţă dintre galeria Universităţii Craiova cu Mirko Pigliacelli şi conducătorii clubului au ajuns la final. Sau cel puţin aşa se pare. În primă fază, ieri, oficialii clubului au emis un comunicat în care îndemnau la unitate şi îi luau apărarea portarului italian. Apoi Mirko Pigliacelli a transmis şi el ulterior un mesaj cu scuze fanilor, în care recunoaşte unele mesaje „fără rost“ trimise diverşilor, îndemnând tot la unitate.

La miezul nopţii a venit şi răspunsul fanilor de la Peluza Nord, acei suporteri care an de an şi etapă de etapă străbat nenumăraţi kilometri pentru Ştiinţa. Ei îşi prezintă, într-un comunicat stufos, poziţia faţă de toate cele petrecute în ultimul timp şi anunţă totodată că „suspendă temporar atitudinea ostilă“ la adresa lui Mirko Pigliacelli.

Iată comunicatul integral al Peluzei Nord:

„Am aşteptat din partea conducerii clubului nostru un gest de maturitate încă din primul moment în care am făcut cunoscută poziţia noastră vizavi de situaţia lui Mirko Pigliacelli – acum o lună de zile, înainte de reunirea echipei.

Nu am venit cu nicio dovadă publică, deşi mulţi suporteri ne-au cerut asta cu insistenţă, tocmai ca oamenii din club să poată să rezolve situaţia lui contractuală fără piedici din partea noastră.

Doar pentru binele clubului şi pentru ca investiţia să poate fi recuperată am preferat să lăsăm să planeze incertitudinea şi ne-am asumat chiar că lucrurile pe care le-am afirmat pot fi puse la îndoială, că putem fi catalogaţi ca mincinoşi sau că inventăm.

Am fost, din aceste motive, acuzaţi că am fi puşi de cineva să facem asta, că am fi plătiţi, că avem interese obscure…

În toată această situaţie ridicolă, o spunem răspicat şi fără urma de subiectivism, NOI, încă o dată, am fost cei care am ales comportamentul matur.

Modul în care au înţeles reprezentanţii clubului să gestioneze această situaţie a fost unul dubios şi păgubos.

Dubios, pentru că deşi suntem convinşi că şi ei ştiu perfect adevărul, au ales să vă spună că de fapt nu s-a întâmplat nimic.

Şi păgubos, pentru că strategia aceasta de a ascunde gunoiul sub preş şi a încerca manipularea oamenilor prin zeci de conturi false a dus la o atmosferă neplăcută pe stadion. Clubul nostru, în loc să îi ceară lui Pigliacelli să îşi prezinte măcar scuze public pentru tot ce a făcut, a abordat tactica negării şi a aranjarii de interviuri în care să-i spele imaginea şi să-l prezinte ca pe un mare ‘sufletist’ (mai lipsea să spună doar că el de mic a ţinut cu Ştiinţa), lăsând astfel să se înţeleagă că noi minţim, iar Pigliacelli e o victimă inocentă.

Am aflat că Piagliacelli a greşit, dar n-a greşit (iniţial totul era neadevărat), dar că trebuie să-l iertăm, pentru că e şi el mic şi nu ştia ce face.



Greşit domnilor! Acest personaj nu e nicidecum un inocent şi ştia perfect ce face. Îşi calcula chiar bine acţiunile, dacă ţinem cont cu câtă iscusinţă încerca să profite de puştii care îl idolatrizau şi de cum avea apoi grijă să-şi şteargă ‘urmele’.

Având în vedere evenimentele petrecute la ultimul meci, când suporterii care au salvat Ştiinţa s-au văzut huiduiţi de spectatorii de rezultat, convertiţi cu întârziere de la mititelism, ne simţim datori să vă prezentăm mai jos doar două mici fragmente dintr-o discuţie între Mirko Pigliacelli şi un puşti din peluză, pentru care el se pare că era un fel de idol, şi de ale cărui mesaje naive italianul a încercat să profite, îndemnându-l să vorbească cu grupările din galerie şi cu liderii Peluzei Nord, pentru ca el să fie făcut căpitan.

Pigliacelli, sub rugămintea insistentă a păstrării secrete a discuţiei, îi spunea suporterului că la Craiova e considerat doar un jucător normal şi NU ESTE APRECIAT CORECT DE ACEST ANTRENOR (‘questo mister non mi calcola bene’).

Şi pentru că valul de manipulări din ultimele zile are un singur element central (Pigliacelli, rebelul care s-a ridicat împotriva răului absolut Piţurcă), aflaţi că

fragmentele acestea fac parte dintr-o discuţie mai veche, din perioada primului mandat al lui… Corneliu Papură!



Asta pentru că încă nu s-a înţeles că atitudinea noastră faţă de neprofesionismul lui Pigliacelli nu are absolut nicio legătura cu Victor Piţurcă, persoană cu care niciun reprezentat al Peluzei Nord nu a mai purtat vreun dialog după despărţirea acestuia de Ştiinţa (deşi iniţial intenţionam să aflam şi punctul său de vedere).

Primele porcării facute de italian au fost chiar la adresa antrenorului său de azi.

Un sportiv profesionist care îşi bârfeşte propriul antrenor către suporteri.

Un personaj care încearcă să profite de admiraţia unora pentru a ajunge la galeria organizată a Ştiinţei, imaginându-şi că Peluza Nord s-ar putea implica în a-l pune pe el căpitanul echipei (‘parla con quelli della curva per farmi diventare capitano’)! Cu asta credea el că se ocupă galeria Ştiinţei…

Pentru binele Universităţii Craiova şi DOAR pentru asta, PELUZA NORD CRAIOVA A DECIS ÎN ACEASTĂ SEARĂ SĂ SUSPENDE TEMPORAR ATITUDINEA OSTILĂ LA ADRESA PERSONAJULUI IN CAUZĂ, pentru a nu afecta parcursul echipei în meciurile care au mai rămas de jucat.



Îl anunţăm însă de pe acum, atât pe el, cât şi pe reprezentanţii clubului, că orice continuare a disputei cu Peluza Nord pe tema vinovaţiei sau nevinovaţiei italianului şi în care veţi mai încerca să ne acuzaţi că mintim sau inventăm, ne va face să transformăm totul într-un ‘serial’. Poate vor suporterii să vadă ce părere are Pigliacelli despre colegi de-ai săi sau cum încerca el să sugereze galeriei să conteste antrenorul dacă el nu e titular…

PS.:



Pentru cei care vor încerca să pună la îndoială veridicitatea conversaţiei, avem o veste proastă: avem şi filmuleţ în care conversaţiile cu domnul Pigliacelli sunt derulate în timp real pe telefon şi în care se poate vedea inclusiv numărul de telefon, pe care am considerat de cuviinţă să nu îl facem public.



Referitor la reacţia unor spectatori de la T2, care acum au luat calea ‘darului divin’, le aducem aminte în treacăt că în ultimii ani chiar ei au înjurat asiduu unii dintre cei mai importanţi fotbalişti ai Craiovei din acel moment pentru simple faze de joc“, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.

