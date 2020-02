Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a postat un mesaj pe contul său de Instagram prin care speră să „stingă“ conflictul cu suporterii din Bănie. Tensiunile datează de mai bine de o lună de zile. Portarul italian este acuzat de trădare şi de plecarea antrenorului Victor Piţurcă. Afectat de tratamentul fanilor de la Peluza Nord la meciul cu Gaz Metan Mediaş, Pigliacelli a scris:

„Iubesc Craiova şi pesemne că oriunde o să mă ducă viaţa, oraşul şi Universitatea vor rămâne în inima mea. Încep prin a-mi cere scuze tuturor suporterilor Universităţii Craiova, pentru că într-un moment delicat pentru mine am greşit răspunzând la mesaje private într-un mod ce nu-şi avea rostul. Îm cer scuze şi îi asigur pe toţi suporterii Universităţii că astfel de lucruri nu se vor mai repeta! Totodată trebuie să ştiţi că nu am aruncat niciodată tricoul la antrenament şi că nu am refuzat niciodată un antrenament. Când mi s-a spus să merg la echipa a doua m-am dus acolo şi m-am antrenat ca un profesionist.

Evident că nu am spus niciodată nimănui să joace prost sau să vânez pe cineva, pentru că sunt şi voi fi întotdeauna un profesionist. Nu am părăsit oraşul fără permisiunea clubului şi am acceptat întotdeauna toate deciziile. Evident că nu a fost uşor pentru mine… În acelaşi timp nu am trădat niciodată şi nu voi trăga acest club, fanii şi toţi oamenii care iubesc Universitatea. Voi continua să lupt pentru aceste culori, aşa cum am făcut-o întotdeauna şi sunt sigur că împreună suntem o putere. Am speranţa că vom putea exulta din nou împreună şi că o să vă simt mereu aproape. Forţa Ştiinţa!“.

