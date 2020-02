Fostul jucător şi antrenor al Universităţii Craiova, Electroputere şi Oţelul Galaţi, Ionel Luţă, a fost prezent astăzi în studioul Radio Sud (97.4 FM), la emisiunea „Repriza de Sud“. Acesta este fratele mai mare al lui Florinel Luţă, antrenorul secund al Universităţii Craiova. Ionel Luţă a vorbit despre victoria importantă obţinută de alb-albaştri în faţa echipei Gaz Metan Mediaş. A analizat şi etapa 23 a Ligii I şi a prefaţat şi cele trei etape rămase de disputat din campionatul regular.

Pentru o mai bună expunere a discuţiei vom alege varianta interviului.

„Trebuie să luptăm până la capăt“

GdS: Nu v-am mai văzut de mult timp, ce mai faceţi?

Ionel Luţă: Am avut un an mai greu. Am avut o problemă de sănătate care m-a ţinut departe de fotbal. Sper ca de la vară să fiu sănătos şi să pot să revin în circuit. Dacă nu, asta este, mi-am făcut datoria ca antrenor, cred eu, iar ca jucător cu siguranţă. Dacă va fi nevoie, îmi voi schimba obiectivul.

GdS: Aţi lansat Craiovei un alt Luţă, pe fratele mai mic, Florinel. Este secundul lui Corneliu Papură la Universitatea Craiova şi iată că împreună au început să aibă şi rezultate.

I.L.: În primul rând, trebuie felicitat Corneliu Papură pentru alegerea făcută. Florinel trebuie să muncească, să fie devotat meseriei lui, pentru că în momentul când eşti acolo sus trebuie să transpiri de zece ori mai mult. Contează foarte mult cât eşti de puternic ca să rezişti, pentru că se cere performanţă. Trebuie să fii preocupat şi atent în tot ceea ce faci. Eu am trăit astfel de momente, sunt cele mai frumoase. Sper ca Papură, cu echipa pe care şi-a format-o, să aibă rezultate cât mai bune şi să ne ducă acolo sus, să avem şansa să ne batem la campionat, pentru că asta ne dorim cu toţii.

GdS: V-a surprins trecerea lui Florinel la echipa mare? Vă cere sfaturi?

I.L.: Nu m-a surprins! Iar meritul este în totalitate al lui Corneliu Papură, pentru că el şi-a ales staff-ul. A avut încredere în Florinel, care este un antrenor format de mine cam 90%. A ascultat, a înţeles şi a făcut lucrurile aşa cum trebuie. Mă bucur că am reuşit să-l ajut. Volumul de muncă este mare în ultimul timp, iar discuţiile sunt mai rare acum.

„Am fost dezamăgit că a plecat Piţurcă“

GdS: V-a surprins faptul că Victor Piţurcă, un antrenor atât de galonat, nu a reuşit să imprime un joc mai bun echipei?

I.L.: Cred că venirea lui Piţurcă a fost extraordinar de bună pentru Universitatea Craiova. A adus profesionalismul în vestiar. Rezultatele nefaste pe care le-a avut au fost din cauza neşansei sau a uşurinţei cu care jucătorii, în anumite meciuri, nu au reuşit să marcheze. Faptul că a reuşit să schimbe gazonul a fost un lucru foarte bun. Având un gazon bun putea să crească şi calitatea jucătorilor. Aceia care nu au calitate să se exprime pe un teren foarte bun trebuia înlocuiţi. Dacă rămânea şi era ajutat cu trei-patru jucători, cum a cerut, obiectivul nostru de a avea o echipă care să se bată an de an la campionat era realizabil. Am fost dezamăgit că a plecat.

GdS: Sunt mulţi care spun că avea metode dure de pregătire şi nu numai…

I.L.: Fotbalul mare nu se poate face fără disciplină. În momentul când tu, ca antrenor, ai făcut un compromis este foarte greu ca să te mai redresezi. Dânsul a ştiut foarte bine ce face. Este unul dintre cei mai pricepuţi antrenori şi un tip care are o mare putere de decizie. Când îşi impune un obiectiv, face totul ca să obţină rezultatul dorit. Din păcate, la noi nu cred că a fost sprijinit în totalitate.

GdS: Papură, un produs al Craiovei, nu este atât de iubit de public, dar nici nu este apostrofat aşa cum este Mirko Pigliacelli. Oare de ce?

I.L.: Pigliacelli, dacă a făcut acele lucruri, mă refer la mesajele date…. Cu siguranţă, aceste lucruri se vor întoarce împotriva lui ca jucător. Faptul că unii spectatori încă nu cred în Papură este că el nu a apucat să crească pe lângă un antrenor principal cum ar fi Sorin Cârţu. Cred că era mult mai uşor pentru el să aibă atunci o relaţie bună cu suporterii. Suporterii trebuie să înţeleagă că este al nostru şi, cu siguranţă, vrea numai şi numai binele acestei echipe. A plecat Piţurcă, dar a rămas o conducere administrativă şi un staff tehnic cu oameni de aici, din zonă, şi nu cred că ei nu-şi doresc performanţă. Toată lumea vrea ca echipa asta să aibă spirit, să fie disciplinată, să aibă o educaţie. Aceste lucruri se văd!

Crede că jocul de astăzi i se datorează şi lui Piţurcă

GdS: Cum vi s-a părut evoluţia băieţilor din meciul cu Mediaş?

I.L.: A fost un meci destul de greu, dar băieţii noştri l-au câştigat de o manieră clară. Au avut o atitudine foarte bună, au luptat pentru fiecare minge, s-au dublat bine şi asta nu poate decât să ne bucure. Este o victorie venită într-un moment foarte delicat şi este foarte importantă. Cred că această atitudine a venit odată cu Piţurcă. Acest joc foarte aproape de adversar, tenace, i se datorează într-o mare măsură şi dânsului, chiar dacă nu mai este aici. Cu o astfel de atitudine, de răutate pozitivă, rezultatele nu au cum să nu apară. Un lucru pe care l-am remarcat este acela că jucătorii se pun în slujba echipei. Jucând pentru echipă, aceasta devine din ce în ce mai puternică, antrenorul din ce în ce mai bun, iar spectatorii devin fericiţi.

GdS: Deşi s-au marcat trei goluri cu Gaz Metan, ele nu au fost reuşite de atacanţi. Cum comentanţi?

I.:L.: Avem atacanţi buni! Chiar dacă nu marchează, ei se pun în slujba jucătorului care vine spre poartă. Le creează culoare, le oferă pasa finală, joacă pentru ei şi fac demarcări false. Or de aici se vede că începând de la atac şi până la portar îşi doresc cu toţii să câştige. E important ca echipa să marcheze, nu un anume jucător. În Ivan văd un atacant extraordinar de inteligent, care se poziţionează bine şi care creează spaţii pentru ceilalţi. O să vină şi golul! Pe el l-a ajutat foarte mult plecarea de la Craiova în Rusia şi apoi în Austria. El a înţeles cât de important este ca jucător, ca atacant, să ajuţi echipa să ducă mingea în careul advers şi să creezi situaţii de a marca. Pentru el este important acum că joacă şi vor veni şi golurile, cu siguranţă.

„Nistor este un jucător sclipitor“

GdS: Mulţi susţin ideea că Universitatea Craiova are cel mai bun mijloc din campionat. Le daţi dreptate?

I.L.: Aveam nevoie de Nistor de mai mult timp. Sau de un jucător de profilul lui. Asta din pricina faptului că l-am pierdut pe Gustavo, apoi au fost şi plecările lui Mitriţă şi Băluţă. Primii doi mi s-au părut cei mai importanţi jucători din anturajul echipei. S-a văzut uşurinţa cu care Gustavo putea să scoată din joc doi adversari. Şi la Mitriţă s-a văzut acelaşi lucru. În plus, ei aveau şi acea pasă finală. Degeaba am avut noi jucători buni în apărare, la mijloc, în atac, dacă au lipsit sclipirile unui fotbalist cu pasă decisivă.

Acum va ieşi mai mult în evidenţă şi Cicâldău, dar şi cei din faţă. Nistor este un jucător sclipitor, intuieşte şi ştie jocul. Are uşurinţa de a dribla, de a pasa, de a marca şi de a recupera în acelaşi timp. Este ideal pentru Craiova. Un atu este şi Mateiu, care este un băiat inteligent, muncitor şi cu un plasament bun. El se pune în slujba colegilor şi contribuie din plin la realizările echipei.

GdS: Vă ştiu ca un antrenor care pune mult accent pe organizarea apărării. Cum vi s-a părut evoluţia lui Cosic în meciul cu Mediaş?

I.L.: Locul lui Cosic este în apărare. Mi-a plăcut cum a jucat în centrul apărării, pentru că provine dintr-un mijlocaş central ştie mult mai multe despre joc. Anticipezi mult mai bine fazele, ştii cum să joci acele dueluri unu contra unu şi ai intuiţie la pase. Cu el acolo, echipa noastră va avea stabilitate şi nu vom mai avea parte de acele gafe care ne-au costat multe puncte în prima parte a campionatului. Tu, ca antrenor, nu ai ce să faci să elimini greşelile individuale. Sunt jucători care clachează, care nu pot să reziste unei presiuni cu anumiţi adversari. Atunci este o problemă şi pentru club. Contează unde vrei să ajungi şi ce vrei să faci. Consideri că e „balastru“? Îl dai jos!

GdS: Cum vi se pare lupta pentru titularizare?

I.L.: Este bine că există concurenţă, pentru că altfel nu poţi, ca echipă, să ai performanţă. Avem dubluri bune pe posturi, iar în situaţia în care apare un al treilea jucător cerut de antrenor, de conducere şi se ajunge la concluzia că el este acea verigă ce lipseşte, trebuie adus imediat. Este important că acum este concurenţă, că au înţeles şi jucătorii că dacă ies din echipă o fac numai din cauza lor, că nu şi-au respectat sarcinile de joc. Intră celălalt, joacă, iar tu trebuie să-ţi aştepţi rândul pregătit, pentru că altfel rişti să pierzi şi acest statut de rezervă, iar atunci când ai ajuns în tribună deja eşti cam pe plecare. Aşa o văd eu.

„Trebuie să luptăm până la capăt“

GdS: Cum prefaţaţi următoarele trei partide?

I.L.: Viitorul este o echipă care joacă ofensiv şi nouă ne place asta. De câte ori am jucat cu ei şi am reuşit să înscriem, am câştigat. E plăcut să vezi două echipe preocupate de fotbal. Vom obţine cel puţin un meci egal la Ovidiu.

Mi se pare mai greu meciul cu Poli Iaşi. Acolo s-a dus Rednic, un antrenor bun. A adus ceva jucători şi ei au această uşurinţă de a trece de la un joc de pase la unul de angajament, de muncă, şi joacă tare. E bine că întâlnim Iaşiul puţin mai târziu, avem timp să-i studiem. Era şi mai greu dacă am fi jucat vinerea trecută cu ei.

CFR este o echipă care se bazează acum pe un joc de angajament, englezesc. Dacă tu, ca echipă, ştii să pregăteşti acest meci, poţi câştiga fără probleme. Dintre cele trei meciuri rămase din campionatul regular, jocul cu CFR mi se pare cel mai uşor. Trebuie să pui mingea jos şi să-i pasezi, ca să câştigi. Ei nu au răbdare şi o să înceapă să fie irascibili. Joacă de multe ori peste limita regulamentului şi în orice moment poate să apară o eliminare şi tu să-ţi creezi ocazii multe de a marca.

GdS: Sunt şanse la titlu şi la Cupă?

I.L.: Da! Ar fi păcat ca să nu ne înscriem la trofee încă din acest sezon. Trebuie să luptăm până la capăt, să luăm fiecare joc în parte, cum spun şi băieţii, şi trebuie câştigat. Cu sacrificiu, cu atitudine, eu spun că aceşti băieţi pot să câştige campionatul şi cred că merită acest lucru. Punctele pierdute uşor în prima parte a campionatului, cu echipele mai slab cotate, trebuie uitate. Băieţii trebuie să se concentreze în acest play-off, să câştige meciurile directe cu CFR Cluj şi FCSB şi vor fi pe primul loc.

Citeşte şi: VIDEO / Ștefan Lupu: Meciul cu Câmpia Turzii va fi tratat cu maximă seriozitate