Fundaşul stânga Bogdan Vătăjelu a vorbit astăzi despre concurenţa cu Nicuşor Bancu de la Universitatea Craiova. El a explicat şi motivele care au condus la evoluţiile mai puţin reuşite din prima parte a campionatului.

„Întrebaţi-l pe Mister dacă putem juca în acelaşi timp. Eu şi cu Nicuşor avem o competiţie. Suntem doi jucători de bandă, fundaşi laterali, care au calităţi diferite, însă putem ajuta echipa la fel de mult. E clar că Nicuşor este căpitanul echipei şi asta am ştiut-o de când am venit aici. Dar eu îmi voi face treaba cât pot de bine. Şi cu nea Piţi a fost la fel. Când se va apela la mine voi intra şi voi face tot posibilul ca să ajut echipa. Nu ştiu dacă pot să spun că am avut fluctuaţii în privinţa evoluţiilor mele din tur. În primul rând am jucat pe un post cu care nu eram obişnuit (mijlocaş ofensiv stânga -n.r.). Am vorbit şi cu Mister (Victor Piţurcă pe atunci – n.r.) la început: eu nu sunt un jucător de bandă în sistemul 4-3-3. Mi-a împărtăşit şi dânsul această idee. Dar am jucat acolo unde a fost nevoie de mine, pentru că atunci Mihăilă nu era. După am trecut la postul de fundaş şi am avut evoluţii ok“, a spus Bogdan Vătăjelu.

Papură: Bancu şi Vătăjelu pot juca doar pe posturi diferite

Întrebat despre disputa dintre Vătăjelu şi Bancu, antrenorul Corneliu Papură a comentat:

„Ce este sigur, nu putem juca cu doi fundaşi stânga! Bancu şi Vătăjelu pot juca doar pe posturi diferite. Important este că amândoi au o mentalitate bună, sunt în competiţie şi sperăm să găsim cea mai bună formulă. E neplăcut ca unul dintre cei doi jucători valoroşi să nu joace. E neplăcut şi pentru ei, dar şi pentru cel care decide cine intră în teren“.

