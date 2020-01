Fostul mijlocaş Adrian Nedelea a fost prezent astăzi la emisiunea „Repriza de Sud“, găzduită de Radio Sud (97.4 FM) şi a vorbit despre fotbalul juvenil şi cel de înalta performanţă.

AS Leii Sudului, un proiect de suflet

Ajuns la 44 de ani, Adrian Nedelea a demarat în urmă cu câţiva ani un proiect, prin care şi-a propus să producă mulţi juniori echipelor din Bănie. Clubul său se numeşte AS Leii Sudului, iar antrenorul este tare mândru de modul cum decurg lucrurile.

„Am stat foarte mult să găsim o titulatură pentru club. Finul meu mi-a dat ideea cu Leii Sudului şi îi mulţumesc. Am dorit să fie ceva aparte şi totodată să legăm gruparea noastră de ce înseamnă Bănia. În acest moment avem patru grupe înscrise în campionatul de la AJF Dolj: juniori G (copii născuţi în 2012), F (2011), E (2009-2010) şi D (2007-2008). Cu siguranţă este foarte greu să concurezi cu echipele mult mai titrate de aici, din zonă. E greu să-ţi faci un nume în fotbal, dar în munca depusă în aceşti ani am început să ne facem cunoscuţi. Avem o activitate de trei ani şi este pornită din suflet. Am plecat temător la drum, pentru că mi-am dat seama ce presupune această joacă a mea.

În primul an am terminat pe podium la 2011 şi 2010. Singura grupă unde am stat puţin mai rău, asta ţinând cont că au fost copii formaţi în altă parte, au fost grupele de copii născuţi în 2007 şi 2008. În timp a crescut numărul de juniori, iar acum avem în jur de 60. Sita cerne şi rămân cei care vor să facă performanţă. Menţionez că nu ne opunem celor care vin să facă mişcare“, a spus Adrian Nedelea.

Silviu Lung i-a marcat drumul în fotbal

Deşi şi-a făcut junioratul la Universitatea Craiova, Adrian Nedelea nu a evoluat la echipa mare şi ăsta este marele său regret. El a evoluat la mai multe echipe din Divizia B pe atunci şi la câteva din A, cum ar fi FC Bihor, Apullum Alba Iulia, FC Argeş şi CS Mioveni.

„Pentru mine a contat foarte mult antrenorul Silviu Lung, un om cu un caracter frumos, deosebit. Evoluam în Divizia C, la Constructorul Craiova, aveam 17 ani, şi am jucat în Cupă cu Minerul Motru, iar eu am marcat două goluri. Dânsul a avut încredere în mine şi m-a luat la Minerul Motru, în Divizia B, iar de acolo a început ascensiunea. Am ajuns pe prima scenă şi am jucat la FC Argeş, FC Bihor, Apulum Alba Iulia. La Apulum m-am simţit fotbalist, mi-a plăcut enorm.

Regret că nu am îmbrăcat tricoul Universităţii Craiova! Am fost în tratative cu Universitatea, dar nu a fost să fie. Ca oltean, crescut la Universitatea Craiova de mic, ăsta era visul meu. Eram copil de mingi şi mă uitam la jucătorii Craiovei, , trăiam fiecare meci alături de ei. Poate că vor ajunge să joace la Universitatea unii dintre copilaşii pe care îi am la echipe“, a spus Adrian Nedelea.

„Doctorii se temeau că nu o să mai pot nici să merg“

Adrian Nedelea s-a retras devreme din fotbal şi a făcut-o forţat de problemele medicale.

„Dacă te laşi de bunăvoie este una, dar dacă eşti forţat din motive medicale este cu totul altceva. M-am lăsat la 32 de ani, după o accidentare foarte gravă: dublă fractură de tibie şi peroneu şi maleolă. Piciorul meu era, practic, întors invers. Cu multă muncă şi mult sacrificiu mi-am revenit. Dar fotbalul de performanţă nu se mai putea face“, îşi aminteşte invitatul de la „Repriza de Sud“.

„Eram la Mioveni. Mai erau patru etape ca să promovăm, ne mai trebuiau trei puncte. Am avut meci cu echipa a doua a lui CFR Cluj, dacă nu mă înşel, pe o vreme ploioasă. Un copil a venit în alunecare şi m-a prins cu piciorul în iarbă, în pământ. A venit din lateral, cu talpa în faţă. M-am răsucit şi mi-au ieşit efectiv oasele prin picior, aveam călcâiul în faţă… Am şi acum caseta de la meci, dar nu am avut curaj să mă uit la ea. E foarte greu să treci prin momente din acestea.

După RMN-ul respectiv doctorii se temeau că nu o să mai pot nici să merg. Am revenit, însă foarte greu. Promovasem în prima ligă şi era foarte dificil să mai ţin pasul cu colegii mei după acest necaz. Nu mai puteam să dau maximum pe teren şi am decis să mă las. Asta este viaţa de sportiv de performanţă! Oricum, sportul merită sacrificii. Joc şi acum fotbal, dar la Liga a V-a, de plăcere, la Ştiinţa 2005 Craiova. Să ştiţi că nu mă tem să bag piciorul la minge. Eu cred că necazul, când e să vină, vine oricum“, a punctat Adrian Nedelea.

