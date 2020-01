VIDEO / Alexandru Măţel: Când începe campionatul trebuie să fim bine

Alexandru Măţel, fundaşul Universităţii Craiova, a găsit cu greu explicaţiile pentru eşecul usturător cu Zaglebie Lubin, scor 0-3. Acesta consideră că echipa sa a fost obosită în urma programului încărcat din cantonamentul din Antalya şi speră ca lucrurile să stea altfel la reluarea returului.

„Suntem în pregătire, am avut antrenamente destul de solicitante şi uşor-uşor a apărut oboseala. Mai avem puţin până reluăm campionatul şi sper să ne punem pe picioare şi să începem bine. Rezultatele nu ne dau neapărat de gândit. Sunt meciuri de pregătire, în care se pot întâmpla foarte multe chestii. Din păcate astăzi am întâlnit o echipă bună şi am pierdut. Nu am făcut un joc foarte reuşit, dar este normal. Mai avem două săptămâni până când începe campionatul şi atunci trebuie să fim bine. Ne dorim din tot sufletul să le aducem satisfacţii suporterilor, să câştigăm puncte. Muncim foarte mult şi trebuie să-i mulţumim. Ne aşteaptă un meci greu acasă, cu Mediaşul, o echipă bună, dar jucăm acasă şi trebuie să luăm cele trei puncte“, a declarat Alexandru Măţel.

Bilanţul amicalelor susţinute de Universitatea Craiova în Antalya este unul negativ. Trupa lui Corneliu Papură a început cu o victorie, 2-0 cu Eintracht Brawnschweig (locul 4 în liga a treia din Germania). Apoi au urmat trei înfrângeri, 0-1 cu FC Aarau (locul 7 în liga a doua din Elveţia), 1-3 Pogon Szczecin (locul 3 în prima ligă din Polonia) şi 0-3 cu Zaglebie Lubin (locul 10 în Polinia).

Ultima adversară a Științei din Antalya este MFK Karvina, formaţie care se regăseşte pe locul 15 din prima ligă din Cehia. Meciul se va desfăşura vineri, de la ora 15.00. Sâmbătă este programată revenirea în ţară.

