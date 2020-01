VIDEO / Florin Gardoş: Câteva ore am rămas blocat, nu ştiam ce să fac

Fundaşul Florin Gardoş se află în cantonament cu Universitatea Craiova în Antalya, iar acest lucru îi dă o mare satisfacţie. El a vorbit astăzi despre necazurile de care a avut parte în ultimii ani şi speră să fi terminat cu accidentările.

„Mă simt foarte bine. Sunt fericit că din punct de vedere medical am fost bine de la începutul pregătirii şi sunt în cantonament. Ăsta era obiectivul meu. Dacă aş fi ratat cantonamentul mi-ar fi fost mult mai greu să-mi intru în ritm, să-mi revin. Cel mai greu mi-a fost când am aflat diagnosticul… Iarăşi ruptură de ligament… Câteva ore am rămas blocat, nu ştiam ce să fac, care să fie următorul pas. Pe urmă recuperarea a fost mai uşoară, decât prima dată, pentru că ştiam ce mă aşteaptă şi chiar a mers totul foarte bine (…) Treci peste gândindu-te că aşa-i în viaţă. Am avut momente când am zis că renunţ, dar am avut noroc pentru că am avut lângă mine oameni care m-au încurajat. Până la urmă aş simţi că-mi irosesc talentul, pentru că am doar 31 de ani. Dacă aveam 34 sau 35 atunci sigur ziceam gata. Dacă ar fi să o iau de la început aş face-o fără ezitare. Satisfacţiile depăşesc sacrificiile“, a declarat Florin Gardoş.

„Nu pot să-mi imaginez cum ar fi dacă am lua titlul“

Florin Gardoş a vorbit şi despre lupta la titlu şi a spus care este sursa presiunii din Bănie.

„Este presiune mare la Craiova şi e dată în primul rând de suporteri. Oamenii sunt pretenţioşi, e normal să fie aşa şi răspundem în primul rând în faţa lor. Vin în număr mare la stadion şi de acolo apare presiunea. Sigur că şi conducerea, şi toată lumea care este aici îşi doreşte performanţă, dar să vedem. Am trăit o Cupă câştigată şi a fost o sărbătoare foarte mare, o bucurie imensă. Nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi dacă am lua titlul. Ar fi o nebunie totală! Şi ar fi păcat să nu mai trăim astfel de momente. Nu ştiu dacă lotul este complet pentru o luptă la titlu, dar cu siguranţă o ştiu cei din staff. Cred că aducerea lui Nistor a fost o idee bună şi un transfer foarte bun, pentru că este greu să aduci în România un jucător de naţională. Poate că vor mai veni şi alţi jucători“, a spus Gardoş.

Florin Gardoş are încredere în Papură

Întrebat despre „rocada“ între Victor Piţurcă şi Corneliu Papură, acesta a spus că nu crede că rezultatele vor fi slabe, pentru că pregătirea a fost bine făcută.

„Nu cred că se va resimţi despărţirea de Piţurcă, pentru că lucrurile nu au mers extraordinar. Cred că am făcut o treabă bună în cantonament până acum, pregătirea a fost foarte bună şi începem treaba din nou. Nu cred să se vadă o schimbare în rău. Sper ca totul să meargă bine, să fim pozitivi. Corneliu Papură este unul dintre antrenorii buni pe care i-am avut. Şi chiar am avut mulţi antrenori până la vârsta asta. Este un om care ştie fotbal. Poate că nu are un CV impresionant şi de aceea este contestat. Îmi doresc şi sper ca toţi suporterii să fie alături de noi şi de antrenor, pentru că ne afectează pe toţi ce se întâmplă negativ. În momentul în care cineva este huiduit nu te simţi bine. Până la urmă suntem o echipă şi trebuie să funcţionăm ca o familie“, a punctat Florin Gardoş.

