Mirko Pigliacelli: Nu am avut nicio problemă cu Victor Piţurcă

Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat astăzi, la plecarea în cantonamentul din Antalya, că a revenit la echipă cu forţe proaspete. Italianul de 26 de ani a comentat şi pe tema comunicatului emis de Peluza Nord şi a mesajelor apărute pe zidurile din Bănie, subliniind că nu se face vinovat de plecare lui Victor Piţurcă de la echipă.

„Am fost în vacanţă cu familia, m-am întors şi sunt foarte fericit că am revenit la echipă. Acum plecăm în Antalya să ne pregătim foarte bine. Cantonamentul este foarte important pentru un fotbalist. Stai acolo liniştit, faci o treabă foarte bună, cu două antrenamente pe zi. Am văzut ce s-a întâmplat, că au scris pe ziduri şi cred că sunt chestii care se întâmplă la fotbal. Eu nu am avut nicio problemă cu Victor Piţurcă. Cred că dacă toată lumea ar şti cum s-au petrecut lucrurile cu adevărat ar gândi altfel. Eu nu am făcut acele lucruri din comunicatul suporterilor. Eu le declar dragoste eternă în continuare.

Nu am plecat din niciun cantonament. Am făcut absolut tot ce mi-a cerut Mister. Am făcut antrenament, mi-a zis că nu joc, am spus ‘Da’. Nu m-a trimis pe bancă, ci direct în tribună şi am mers în tribună. După m-a trimis la echipa a doua, am fost două săptămâni acolo, am făcut antrenamente bune şi după m-am întors la echipa mare. M-a trimis în vacanţă. Eu le-am zis suporterilor şi înainte: iubesc acest club, iubesc Craiova şi am revenit cu forţe proaspete. Repet: cred că sunt lucruri care se mai întâmplă la fotbal. Şi clubul ştie că acele lucruri nu sunt adevărate. Când toată lumea se va lămuri cred că lucrurile vor sta diferit“, a declarat Mirko.

Mirko Pigliacelli: Avem şanse mari de a lua titlul

Acesta a vorbit şi despre lupta la titlu şi despre venirea lui Dan Nistor.

„Avem şanse mari de a lua titlul. Sigur că avem meciuri foarte dificile, dar situaţia din clasament nu este dezastruoasă. Suntem pe locul 4 şi lucrăm pentru ca lucrurile să meargă cât mai bine în teren. Cred că Nistor este un jucător foarte bun, care va aduce valoare acestui club. Are experienţă şi sigur o să-i ajute pe băieţi. Nu am fost fericit când el mi-a dat gol la Severin, dar a fost bine că am câştigat noi cu 4-1. Acum e cu noi şi e mai bine“, a încheiat Mirko Pigliacelli.

