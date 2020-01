Ivan Martic este tentat să-şi prelungească şederea în Bănie

Universitatea Craiova se pregăteşte de un nou cantonament în Antalya, dar până atunci, „alb-albaştrii” au fost nevoiţi să facă vizita medicală, pentru a obţine cartea verde de care au nevoie.

Unul dintre cei mai apreciaţi jucători din tabăra Universităţii Craiova, Ivan Martici, a vorbit despre noul transfer al Craiovei, Dan Nistor, dar şi despre problemele care l-au scos din primul unsprezece după venirea lui Victor Piţurcă.

„Suntem cu gândul la pregătire în acest moment. Am fost puţin prin vacanţă, iar acum ne pregătim de acest cantonament şi mă simt bine. Sunt fericit că mergem în Turcia, pentru că sunt condiţii foarte bune. Nistor este un jucător foarte bun, a fost decisiv la Dinamo de multe ori şi cred că ne va ajuta foarte mult. Pot spune că suntem mai puternici cu Dan Nistor. S-a schimbat antrenorul, dar noi trebuie să ne facem treaba pentru că mai avem patru meciuri de foc. Nu am anumite pretenţii în legătură cu noul antrenor, la fel cum a fost şi în cazul domnului Piţurcă. Îi doresc multă sănătate şi baftă pe mai departe. Nu am mai jucat pentru că aşa a decis antrenorul. Am fost şi accidentat şi a fost nevoie să stau două săptămâni. M-am recuperat şi după totul a decis domnul Piţurcă, iar eu a trebuit să respect acest lucru”, a declarat Ivan Martici.

„Mi-aş dori să rămân aici”

Martici a mărturisit că îşi doreşte să rămână la Craiova, dar discuţiile finale nu au avut încă loc. Totodată, acesta consideră că echipa are potenţialul necesar pentru a obţine un trofeu în acest an.

„Am discutat cu domnul Rotaru şi vedem ce se va întâmpla cu mine. Va veni în curând şi noul antrenor, trebuie să discutăm şi cu el, iar apoi voi lua o decizie în legătură cu viitorul meu. Mi-aş dori să rămân aici. Clujul este pe primul loc, deci ei sunt principalii contracandidaţi. FCSB şi-a revenit, iar noi trebuie să ne întoarcem şi mai puternici decât cele două adversare. Avem o echipă puternică şi am încredere că putem câştiga un trofeu anul acesta”, a adăugat Ivan Martici.

