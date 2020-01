Vali Mihăilă vrea ca anul 2020 să fie memorabil

Mâine, jucătorii „Ştiinţei” vor decola spre Turcia, unde se vor pregăti intens pentru partea a doua a sezonului, care va începe la sfârşitul lunii ianuarie. Chiar dacă ultimele patru etape din campionatul regulat nu sunt cele mai accesibile pentru Universitatea Craiova, Valentin Mihăilă are încredere că echipa poate obţine rezultate notabile şi să se bată în continuare la titlu.

„Mai avem patru meciuri foarte importante. Sper să intrăm în play-off şi să facem tot ce depinde de noi ca să terminăm cât mai sus. Trebuie să fim pregătiţi mental, pentru că sunt trei săptămâni acolo, în care trebuie să ne pregătim zi de zi la fel de bine. Sunt cele mai grele patru meciuri pe care le puteam avea, dar am încredere în colegii mei şi în tot ce înseamnă Craiova şi sunt sigur că va ieşi bine. Nu m-am întâlnit încă cu Dan Nistor, dar sper să ne înţelegem cât mai bine şi să îmi dea multe pase de gol. Este un jucător bun, de care mie personal îmi place. Cu siguranţă ne va ajuta mult în campionat”, a precizat Valentin Mihăilă.

La Liga şi Serie A, preferatele lui Mihăilă.

Dacă anul 2019 a fost unul extraordinat pentru juniorul Craiovei, în 2020 Mihăilă are alte planuri. Internaţionalul U21 a declarat că îşi doreşte un transfer la o echipă mare, în Spania sau Italia, dar nu înainte de a impresiona la Universitatea Craiova.

„Anul trecut a fost cel mai bun din cariera mea de fotbalist, dar nu vreau să mă opresc aici. Vreau să demonstrez tot ce ştiu şi vreau să îmi crească cota şi mai mult. Nu vreau să mă gândesc la alte lucruri, ci doar la ce pot face în continuare de aici. Sper să prind pe viitor şi o echipă bună din străinătate, din Spania sau Italia. În play-off toate echipele se vor bate de la egal la egal. Trebuie să ajungem acolo şi să câştigăm fiecare meci, pentru că avem puterea de a face asta. Eu cred că ne putem lupta şi la campionat şi la Cupă. În meciul cu FCSB am jucat pe postul de vârf împins şi nu ştiu dacă mă avantajează. Nu am mai jucat acolo niciodată, am făcut tot ce a depins de mine să joc pe acea poziţie, dar nu prea mi-a ieşit. Acum sper să revin la poziţia mea, să dau totul şi să devin cel mai bun”, a încheiat Vali Mihăilă.

