Vătăjelu: Sunt câteva probleme în interior, pe care trebuie să le rezolvăm

Fundaşul stânga al Univerităţii Craiova, Bogdan Vătăjelu, a trecut cu brio vizita medicală din această după-amiază, iar acum este pregătit de un cantonament lung în Turcia. Acesta a declarat că atât el, cât şi colegii săi se gândesc şi la campionat şi la Cupa României în acest sezon. De asemenea, acesta s-a arătat surprins de venirea lui Dan Nistor la Craiova şi consideră că se va acomoda destul de rapid.

„În primul rând, important este să fim sănătoşi în acest an. Mergem în cantonament să ne pregătim pentru a doua parte a sezonului şi sperăm să fie mult mai bună decât prima parte. Trebuie să ne gândim la campionat şi la Cupă, pentru că altfel nu vom mai avea vreo motivaţie să ne pregătim. Trebuie să ţintim cât mai sus, să ne fixăm obiective măreţe şi cred că le putem realiza dacă suntem concentraţi pe ceea ce trebuie să facem”, a declarat Bogdan Vătăjelu.

„Nu mă aşteptam ca Nistor să vină la noi. Nu am crezut nici când am văzut în presă că ar fi fost ofertat de Craiova. Mă bucur să ni s-a alăturat, pentru că este un jucător care ne poate ajuta foarte mult. Mie personal îmi place foarte mult şi îi doresc să se integreze cât mai repede şi sunt sigur că va face o treabă bună. Zilele următoare o sa vorbim mai multe. A văzut de la distanţă ceea ce înseamnă „Ştiinţa”. E o presiune destul de mare, dar cred că se va adapta şi cu siguranţă îl vom ajuta şi noi, cei care suntem mai vechi şi ştim care este situaţia mai exactă. Dacă va continua forma bună pe care a arătat-o în ultima vreme la Dinamo, va fi un plus pentru noi”, a spus Bogdan Vătăjelu.

Bogdan Vătăjelu: Lucrurile mărunte te duc acolo, în faţă

Vătăjelu admite că mai sunt chestiuni de reglat în sânul echipei, dar aceste lucruri necesită timp şi răbdare.

„Probabil că şi domnul Piţurcă are argumentele lui când a spus că pleacă pentru că nu are şanse la titlu. Noi am pierdut puncte cu echipele mici, dar asta s-a întâmplat pentru că toate lucrurile mărunte te duc acolo, în faţă, iar nouă acestea ne-au lipsit. Poate vor mai veni jucători, dar sper ca după acest cantonament să fim şi mai puternici şi să câştigăm cel puţin un trofeul anul acesta. Trebuie să vină un antrenor care să ne facă să dăm totul de fiecare dată, să fim şi mai buni, pentru că şi noi avem problemele noastre. Dacă conştientizăm şi ştim ce trebuie să facem la noi prima dată, cred că avem şanse mari să ne batem la titlu. Sunt câteva probleme în interior, pe care noi trebuie să le rezolvăm. CFR, FCSB şi Viitorul vor fi celelalte contracandidate la titlu”, a adăugat fundaşul Craiovei.

