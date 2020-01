Universitatea Craiova a susţinut astăzi o conferinţă de presă în care managerul general Marcel Popescu a prezentat ultima achiziţie din lotul Ştiinţei, în speţă pe Dan Nistor. Acesta a venit de la Dinamo, a semnat un contract valabil doi ani şi jumătate şi va evolua în Bănie cu numărul 16. GdS vă pune la dispoziţie conferinţa de presă atât în format video, cât şi sub forma unui interviu, pentru o mai bună relatare.

„Mă bucur că sunt aici şi mă bucur să vă cunosc. Mă bucur că membrii Universităţii Craiova s-au gândit la mine şi pe această cale vreau să-i mulţumesc foarte mult domnului Rotaru. Sper să fac o treabă extraordinară aici şi cu siguranţă fanii olteni mă vor iubi. O să le promit asta solemn“, a spus Dan Nistor de început, apoi a răspuns întrebărilor venite din partea reprezentanţilor mass-media.

„Iubesc fanii lui Dinamo, dar acum îmi voi da viaţa pentru Craiova“

-Este o lovitură pentru Universitatea că te-a luat sau o lovitură pentru Dinamo, că te-a pierdut?

Eu cred că este o lovitură foarte bună pentru Universitatea Craiova. La Dinamo au fost foarte multe probleme în ultimul timp şi ce au scris ziarele acum două-trei zile s-au spart în capul meu. Am două poziţii de luat. Prima este legată de faţa mea pe autocar. Să ştiţi că acel colant s-a dat jos înainte de meciul cu Botoşani, asta ca să nu mai existe nicio discuţie legat de faptul că am fost eu pus pe autocar. A doua poziţie este legată de acest transfer. Toţi au zis că eu m-am înţeles dinainte cu Craiova. Este fals! Cei de la Dinamo, cu domnii de la Craiova s-au înţeles înainte ca eu să ştiu de interesul lor. Şi acesta este ultimul cuvânt pe care-l mai spun despre Dinamo. Iubesc fanii lui Dinamo şi îi voi iubi toată viaţa, dar acum sunt la Craiova şi îmi voi da viaţa pentru Craiova.



-Cu ce te-a convins Craiova să vii?

Cu un stadion nou, cu nişte suporteri minunaţi şi sper ca împreună să facem lucruri măreţe aici.



-Ai venit să câştigi titlul?

Da! Am venit să câştig titlul, Cupa şi să particip într-o cupă europeană.Ai 31 de ani şi ai semnat un contract valabil doi ani şi jumătate. Te gândeşti să-ţi închei cariera aici?

De ce nu. Dar am venit doar de o zi şi se vorbeşte deja de încheiat cariera… În primul rând trebuie să dovedesc că am valoare să joc aici şi după vom vedea ce va fi.



-La echipa naţională te mai gândeşti?

În primul rând am venit la Universitatea Craiova. Echipa naţională va activa în martie şi mă voi gândi atunci. Până atunci mă gândesc doar la Craiova!

Dan Nistor asculta imnul Ştiinţei în autocarul echipei Pandurii

-La Târgu Jiu ai jucat o finală de Cupa Ligii şi ai terminat campionatul pe locul doi. Depăşeşti aici performanţa de la Pandurii?

Nu se compară Pandurii Târgu Jiu cu Universitatea Craiova, care este o echipă imensă în România, cu tradiţie, cu suporteri minunaţi. Am făcut destule performanţe şi acolo, la Târgu Jiu, dar Universitatea Craiova este un club prea mare pentru a-l putea compara cu Pandurii. Cred că împreună cu cei de la Universitatea Craiova voi face performanţe mult mai mari.



-Apropo de perioada de la Pandurii. Se spune că ascultai imnul Universităţii Craiova în autocarul celor de la Târgu Jiu. Este adevărat?

Da, este adevărat! V-am spus: mă simt foarte bine că am venit aici, sper să nu dezamăgesc, pentru că oamenii de aici au mare încredere în mine. Sper ca la finalul campionatului să ne bucurăm împreună.

Se gândeşte doar la play-off

-Te-ai întâlnit cu noii tăi colegi? Cum te-au primit?

Deocamdată nu. Am vorbit cu câţiva dintre prietenii de aici şi m-au primit foarte bine. Am vorbit şi cu Mitriţă, am o relaţie foarte bună cu el şi a fost şi el un factor în luarea deciziei de a veni aici.



-În lupta pentru titlu cu cine crezi că vă veţi lupta?

Mai avem patru meciuri foarte importante din acest campionat. Apoi, în play-off, o să vedem cine se va califica şi după aş putea să vă spun mai multe. Ca idee, toate cele şase echipe ce se vor califica în play-off au şanse la titlu.



-În ce crezi mai mult, în Cupă sau în campionat?

În ambele trofee. Vom vedea cine se va califica în play-off şi apoi vom trage linie şi vom vedea ce va fi.



-Îţi doreşti să picăm cu Dinamo în sferturi?

Da, de ce nu. Nu este niciun fel de problemă.

Acceptă porecla „Ceapă“

-Suporterii din Bănie îşi pun mari speranţe în tine. Am văzut reacţii pozitive pe internet în ceea ce te priveşte, chiar dacă vii de la rivala Dinamo.

Cred că am un nume bun în România şi le promit că nu o să-i dezamăgesc.



-Te consideri dinamovist sau un fost jucător al lui Dinamo?

V-am zis că Dinamo va fi în sufletul meu toată viaţa!



-Cum crezi că vei fi primit de publicul craiovean, mai ales după episodul acela de la Severin, când i-ai spus unui suporter să treacă şi să mănânce ceapă? Deja ai primit o poreclă din partea fanilor din Bănie… Ceapă!

E foarte bună! Sper să marchez de la primul meci şi tot stadionul să strige „Ceapă, Ceapă“. M-aş bucura foarte mult!

-Vă cunoşteaţi?

Poate era de la Târgu Jiu, nu ştiu.



-Te dai pe praz, ţinând cont că joci la Universitatea?

Mă dau şi pe praz, şi pe ceapă, şi pe şuncă… Nu regret acea afirmaţie, pentru că acel suporter mă înjura foarte urât şi nu am de ce să regret.

