Gică Craioveanu: „Mă retrag“. Cârțu aproape că indică noul antrenor

Unul dintre cei mai iubiți jucători ai Băniei, Gică Craioveanu, și-a anunțat și el astăzi plecarea de la Universitatea Craiova. „Grande“ se simte „în plus“ de mai multe luni, iar astăzi a decis să facă un pas în spate, să renunțe la postul de director de imagine.

„Mă retrag, pentru că nu sunt pus în valoare cum trebuie. Am avut un singur an contract cu Craiova, iar acum doi ani am fost dat afară de la Getafe pentru că veneam prea des la Craiova. Nu vreau să rămân dacă nu mă întreabă nimeni ce fac. Ocup postul aşa, de imagine. Nu renunţ la Craiova, dar consider că e mai bine să mă retrag. Doar fanii mă pot face să mă răzgândesc şi Mihai Rotaru. Poate vorbesc cu el“, a declarat Gheorghe Craioveanu.

Gică Craioveanu, influențat de plecarea lui Pițurcă

Fostul golgheter al Universității Craiova și al României a recunoscut că un rol important în luarea hotărârii l-a jucat și plecarea lui Victor Pițurcă de la cârma Științei.

„M-a dezamăgit şi faptul că Piţurcă a fost dat afară. Eu cred că era antrenorul ideal pentru a lua titlul. A avut nevoie de jucători şi nu i s-au adus ce a cerut. Eu cred că Piţi a renunţat când a văzut că nu mai are şanse. Este un antrenor foarte orgolios. S-a văzut fără ajutor când a vrut să se bată la titlu. De ce nu a fost luat Nistor când era Piţurcă? Uită-te la Dan Petrescu! Se investeşte în jucători. Uită-te la FCSB! Toată lumea îl critică pe Gigi, dar el ţine jucători pe salarii mari, de 200-300 de mii pe an. Ca să faci performanţă trebuie să faci un efort, să investeşti“, a spus Gică Craioveanu, la Digi.

„Dan Nistor este un jucător foarte bun, cu experienţă, box to box, cu viziune de joc, cu şut de la distanţă. Ne-a lipsit tipul ăsta de jucător“, a completat Gică Craioveanu.

E convins că va rămâne Papură antrenor

Întrebat cine va rămâne antrenor principal la Universitatea Craiova, Gică Craioveanu l-a indicat pe Corneliu Papură.

„Eu cred că va rămâne Cornel Papură. E de mult timp, e agreat de Mihai Rotaru. Nu prea era agreat de o parte din galerie. Cred că fanii ţineau la Piţurcă, şi la mine. Sunt primul care m-am asociat acestui proiect“, a punctat Gică Craioveanu.

Sorin Cârțu îl trage de mânecă pe Craioveanu și îl indică antrenor pe Bergodi

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, s-a supărat văzând cele declarate de Gică Craioveanu și îl contrazice în privința plecării lui Pițurcă. Întrebat la rândul său cine vine antrenor, „Sorinaccio“ l-a cam indicat pe Cristiano Bergodi.

„M-a dezamăgit Craioveanu! Trebuia să vorbească direct cu Mihai, nu la televizor. A insinuat că Piţurcă a fost dat afară, când Piţurcă a rupt contractul. Nu ştiu cine vine antrenor, nimeni nu a anticipat plecarea lui Piţurcă. Am vorbit cu Mihai şi nu se pune problema ca Papură să fie soluţia de bază, ci aducerea unui antrenor nou. Mie îmi place Edi Iordănescu, dar e sub contract, să nu se ia de noi Mărginean acum. Bergodi e un antrenor care-mi place, am spus-o demult. De Şumudică nu mai zic să nu-mi pun turcii în cap şi aşa sunt inflamaţi acum“, a mai spus Cârţu.

