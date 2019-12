Mirel Rădoi consideră că anul 2019 a fost unul perfect pentru el

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, într-un interviu pentru site-ul FRF, că pentru el 2019 a fost un an perfect. A mai spus că la prima reprezentativă se va ghida în principal pe disciplină.

„Nu pot spune altceva decât că a fost un an perfect. La Europeanul de tineret din această vară am reuşit să ajungem în semifinale şi astfel să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am creat o emulaţie extraordinară la echipa de tineret, suporterii au fost alături de noi. Totul a culminat cu numirea mea în acest final de an la prima reprezentativă. Meciul cu Anglia de la Euro are o poveste aparte, a fost momentul decisiv al naţionalei de tineret. A fost partida care a arătat că victoria din primul joc, cel cu Croaţia, nu a fost una întâmplătoare. Dar şi că această generaţie nu se mulţumeşte cu puţin“, a spus Rădoi.

L-a durut înfrângerea din Danemarca



Mirel Rădoi a menţionat că l-a dezamăgit „primul meci al actualei campanii de calificare la U21, acea înfrângere cu Danemarca din deplasare“. „Am fost dezamăgit mai ales din cauza evoluţiei echipei noastre din primele 20 de minute“.

Rădoi s-a despărţit cu „greu şi cu regret“ de naţionala under 21.

„Totuşi, sunt fericit că merg la prima reprezentativă, acolo unde voi colabora cu mai mulţi dintre jucătorii pe care îi cunosc foarte bine şi i-am antrenat la tineret. Sunt fericit că am lăsat naţionala U21 pe poziţia secundă în grupă. Acest lucru ne asigură în acest moment locul la baraj“.







Mirel Rădoi: Meciul cu Islanda va fi special

Selecţionerul a spus că a început să se pregătească pentru confruntarea cu Islanda din play-off-ul pentru Euro-2020.

„Deja studiez primul adversar, pentru că vrem ca la meciul din martie să avem toate datele puse la punct. Am văzut deja partidele islandezilor cu Turcia, meciul din Andorra, cel cu Moldova din deplasare, dar şi cele două întâlniri împotriva Franţei. Acel meci va fi unul special şi în privinţa vremii. Luăm în considerare orice factor, chiar şi la selecţie“.



În mandatul de selecţioner, pentru Rădoi importantă va fi disciplina la echipă.

„Disciplină, acesta e principiul după care ne vom ghida. Atât discplină în afara terenului, cât şi disciplină tactică. Vreau să văd determinare de la jucătorii naţionalei şi unitate de grup pentru că cred că forţa noastră este cea a grupului!“.

„Nu mi-e teamă de provocări“



Mirel Rădoi a precizat că a acceptat să fie selecţioner deoarece nu îi este teamă de provocări.

„Nu mi-e teamă de provocări. Aşa s-a întâmplat şi la naţionala de tineret, când echipa era pe locul trei în grupă şi urmau patru partide decisive. În plus, am văzut comentariile oamenilor, ale suporterilor, care m-au susţinut. Şi mai este un aspect important, faptul că au existat anumite discuţii despre jucătorii de la tineret. Mulţi au spus că aceştia nu ar avea valoare pentru prima echipă, iar eu nu sunt deloc de acord cu acest lucru şi vreau să demonstrez asta împreună cu ei“.



Mirel Rădoi consideră că vârsta sa (38 de ani) reprezintă un dezavantaj din punct de vedere al experienţei, dar este un avantaj în alte privinţe. A precizat că are pasiune, dorinţă, forţă de lucru şi este determinat să facă lucrurile să meargă cât mai bine.





Nu este hotărât asupra sistemului de joc

Întrebat ce sistem de joc va folosi la prima reprezentativă, tehnicianul a răspuns.

„Înainte de toate vom pregăti meciul cu Islanda, pentru că aceste este cel mai important. Tot ce pot spune este că vom evolua cu un mijlocaş ofensiv în spatele atacantului sau atacanţilor, un număr 10. Apoi, vom vedea. În funcţie de adversar, de jucătorii pe care-i vom avea la dispoziţie, ne vom decide. Eu personal prefer două sistem de joc, 4-2-3-1 şi 4-3-3, dar repet, deciziile le vom lua înaintea meciurilor pe care le vom disputa“, a spus Rădoi, punctând că s-a inspirat de la toţi antrenori cu care a lucrat: „De la Boloni, Piţurcă, Iordănescu, Hagi, Olăroiu sau Sorin Cârţu şi până la antrenorii care sunt acum în topuri: Klopp, Guardiola, Mourinho sau Tuchel“.





Promite că va fi atent la toți fotbaliștii români

Selecţionerul a menţionat că îşi doreşte să discute cu jucătorii români care nu sunt folosiţi la cluburile din străinătate: „Chiar îmi doresc să discut cu ei, să le spun că dacă au posibilitatea de a se transfera la alte echipe să o facă, iar cei care nu pot pleca să vorbească la cluburi şi să solicite să se antreneze suplimentar“.



Rădoi va discuta şi cu antrenorii de la cluburile la care sunt legitimaţi jucătorii naţionalei.

„Cu siguranţă vom face acest lucru, am făcut acest lucru şi la tineret şi o vom face şi acum la prima echipă. Îmi doresc ca în acest proces să fie implicaţi şi membrii Comisiei Tehnice, vreau să meargă să-i vadă pe jucători şi în procesul de antrenament, nu doar la meciuri. Vom merge în cantonamentele echipelor româneşti din această iarnă, vom fi aproape şi de jucătorii care evoluează la cluburi din străinătate şi vor avea şi ei stagii de pregătire în această iarnă“, a adăugat el.

