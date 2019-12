Fundașul Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu, a admis că jocul prestat de alb-albaștri pe Arena Națională a fost sub așteptări. Acesta consideră că e greu ca echipa să se mai gândească la titlu după atâtea eșecuri.

„Cred că a văzut toată lumea ce a fost. Din punctul meu de vedere am început bine prima repriză, primele 20 de minute. Apoi am cedat puțin jocul și am făcut două greșeli colective. Putea să fie și 3-0 în prima repriză. În partea a doua am ieșit mult mai motivați de la cabine, nu mai aveam ce pierde, și cred că am arătat mai bine și meritam un gol“, a spus Bogdan Vătăjelu.

„E foarte greu să te mai gândești la titlu. Cred că de șase meciuri în deplasare nu mai câștigăm, am luat doar două puncte și e foarte, foarte greu. Mai avem de muncă, mai sunt multe chestii de pus la punct și sper ca de anul viitor să arătăm mult mai bine“, a completat Bogdan Vătăjelu.

