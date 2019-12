Andrei Ivan: Nu-mi fac emoții în privința calificării în play-off

Andrei Ivan, atacantul Craiovei, nu-și face probleme în privința accederii Universității în play-off, chiar dacă înfrângerea cu FCSB prelungește și chiar amplifică suspansul.

„A fost un meci foarte greu. Prima repriză ne-au dominat total, au înscris pe două greșeli ale noastre și ăsta a fost rezultatul final. În repriza a doua am avut și noi ocazii de a marca, dar nu am avut noroc. Mi-a fost foarte greu astăzi, pentru că FCSB a jucat cu cinci fundași și nu am avut deloc spații. Ne batem în continuare pentru titlu și vom vedea ce va fi în play-off. Chiar nu-mi fac emoții în privința calificării în play-off, pentru că avem două meciuri acasă și le vom câștiga“, a comentat Andrei Ivan.

Acesta a reafirmat că îi place la Craiova, dar că nu se împacă cu postul de vârf împins pe care joacă.

„Mă simt foarte bine la Craiova, dar joc pe un post care nu-mi place. Aș vrea să joc în stânga, dar asta este. Am vorbit cu antrenorul pe această temă și a spus că mă bagă unde are nevoie de mine. Încă nu avem un vârf, Koljic este accidentat, Fortes este suspendat și așa am jucat eu“, a comentat Andrei Ivan.

