Adrian Iencsi: Mă bucur că am parte de un grup foarte bun

Antrenorul formaţiei secunde a Universităţii Craiova, Adrian Iencsi, a făcut bilanţul turului de campionat de la Liga a III-a, seria 3. „Mozambicanul“ s-a arătat mulţumit cu locul trei ocupat la finalul celor 15 meciuri. În acestea „satelitul“ a înregistrat 8 victorii, 3 egaluri şi 4 înfrângeri, contabilizând 27 de puncte.



„Locul 3 la finalul turului este meritoriu. Întotdeauna aspir la mai sus, dar cred că rezultatele sunt peste aşteptări. În decursul ăsta de cinci luni de zile s-a făcut o muncă titanică. Începând cu selecţia jucătorilor, după antrenând mentalul lor, motivându-i şi bineînţeles coordonându-i. Pe mine mă bucură foarte mult că ei au fost foarte receptivi. De la etapă la etapă au avut un progres fantastic, ceea ce pe mine mă mulţumeşte. Foarte repede s-a implementat filosofia mea de lucru. Băieţii au arătat în foarte multe partide ceea ce noi lucrăm la antrenament.

Gândiţi-vă că nu e uşor pentru o echipă secundă a unui club de Liga I să ţină pasul cu echipele care se bat pentru promovare. Aceste echipe au un buget consistent, cu condiţii de lucru foarte bune. Aici, fiind echipa a doua, există o politică de rulaj, cu unii jucători care vin uneori de la echipa mare şi cu alţii care îţi vin de la Under 19. Deci sunt mai multe aspecte.

Eu nu am început un ciclul săptămânal de pregătire cu acelaşi grup. Mereu trebuie să gestionez aceste momente, să aplic o altă strategie, să improvizez şi să mă adaptez la orice situaţie. Dar cu ajutorul colegilor mei din staff, Ionuţ Stancu, Cristi Sandu, Marius Firulescu, am reuşit lucruri frumoase. Gândiţi-vă că noi, pe lângă rezultatele bune, am avut un joc bazat pe atac, cu o construcţie bună. Chiar şi în rezultatele negative pe care le-am avut am dominat. Cred că ne-am completat foarte bine. Am reuşit să le transmitem jucătorilor din mentalitatea noastră, din ceea ce ne dorim noi de la ei“, a declarat Adrian Iencsi.

Este încântat de lotul pe care l-a avut la dispoziţie

Legat de lot, Adrian Iencsi s-a arătat încântat de băieţii săi.



„Valoarea lor individuală este foarte mare. Poate că avem cel mai valoros lot din Liga a III-a. Am mulţi jucători care vor evolua în Liga I. Pentru asta trebuie să aibă multă dorinţă şi să fie harnici, să aibă şi o mentalitate bună. Nu este uşor nici pentru cei care coboară de la echipa mare să joace la Liga a III-a. La acest nivel, alta este atitudinea din partea adversarului când vede un jucător precum Carlos Fortes, Mihai Roman sau Marius Briceag. Terenurile sunt mai proaste, mai ales în deplasări, iar arbitrii sunt mai lipsiţi de experienţă.

Cu toate astea, aceşti băieţi s-au comportat foarte bine. Au ajutat echipa de foarte multe ori şi cei tineri au multe de învăţat de la astfel de jucători. Mă bucur că am parte de un grup foarte bun, cu jucători cu caractere frumoase, puternice. Este o satisfacţie mare pentru mine şi pentru colegii mei să vedem jucători, precum Luis Niţu şi alţii care au făcut pasul la echipa mare, că joacă şi chiar au înscris. Mai sunt jucători născuţi în 2002 care sunt în atenţia lui nea Piţi. Mă refer la Danciu, Tavi Popescu. Şi asta este mulţumirea noastră. Ăsta este principalul nostru obiectiv, ca jucătorii să crească frumos, cu o mentalitate bună, şi să ajungă să joace la cel mai înalt nivel“, a punctat Adrian Iencsi.

Adrian Iencsi: Vreau să câştig fiecare meci

Întrebat de promovare, tehnicianul a explicat:

„Vă daţi seama că şi pentru mine e o motivaţie şi este unul dintre obiectivele pentru care am venit aici. Cine nu îşi doreşte promovarea? Eu muncesc ca echipa mea să fie pe primul loc. Vreau să câştig fiecare meci, indiferent că joc acasă sau în deplasare. Vreau să aduc îmbunătăţiri de la meci la meci. Păstrându-mi echilibrul şi fiind mai realist, pot spune că e foarte greu ca o echipă a doua a unui club să poată să promoveze.

Cred că am dat explicaţiile mai devreme pe această temă. Întâlnim echipe care au acelaşi nucleu de jucători, cum e cazul Progresului Spartac. Când antrenezi în fiecare zi acelaşi lot, e cu totul altceva. Eu vreau, dar îţi dai seama că ciclul tău săptămânal de antrenamente nu poate să fie unul perfect, incluzând aici partea tactică, fazele fixe etc. Mereu apar jucători când nu te aştepţi. Gândiţi-vă că noi avem jucători eligibili pentru Under 19, se pregătesc cu noi şi eu trebuia să-i protejez în anumite situaţii pentru Liga Elitelor“.

„Nu pot să fac lucrul ăsta“



Întrebat dacă este posibil să schimbe strategia şi să solicite conducerii să aibă un lot doar al său în retur, cu mici modificări de etapă în funcţie de deciziile lui Victor Piţurcă, Adrian Iencsi a exclus asta.



„Nu pot să fac lucrul ăsta, pentru că vedeţi cum stau lucrurile şi la prima echipă. Şi acolo se folosesc jucători tineri. A jucat Baiaram, un băiat de 17 ani, a jucat Luis Niţu, de 19, Mihăilă e titular frecvent. Şi atunci obiectivul nostru principal este formarea jucătorilor pentru prima echipă. Cred că asta devine, într-un final, şi satisfacţia mea. Nu zic însă că nu ar fi bine să şi promovăm la Liga a II-a şi că nu vom încerca“, a punctat Adrian Iencsi.

