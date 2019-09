A.C.S Jiul Podari a făcut instrucție cu Progresul Segarcea

Jiul Podari s-a impus sâmbătă dimineață, cu scorul de 5-1, în fața formației Progresul Segarcea, În etapa a 5-a, din Liga a IV-a Dolj Mass. A fost un meci controlat în totalitate de formația lui Olivian Surugiu, care, în urma acestui succes, a urcat pe prima poziție a clasamentului, cu 13 puncte.

Meciul a debutat surprinzător, iar în minutul 7, Cătălin Pîrvan a deschis scorul pentru Segarcea, după o lovitură liberă executată perfect de la aproximativ 20 de metri. Oaspeții au intrat repede în joc, după golul marcat de Lisandru, în minutul 21. Mai mult de atât, Alin Ignat i-a adus în avantaj pe cei din Podari în minutul 31, după ce a fructificat o centrare venită de pe partea dreaptă.

Partea a doua a meciului a debutat cu al doilea gol reușit de Lisandru, în minutul 52. Din acel moment, cele trei puncte erau îndreptate spre formația lui Olivian Surugiu. Dorin Preda (59) și Marian Șelaru (62) au închis tabela pentru Jiul Podari, care a înregistrat a treia victorie consecutivă în Liga a IV-a Dolj Mass.

Progresul Segarcea: Băluță – C. Popescu (’25, Nica), P. Popa, Crăciun, Diță – Antonie, Dumitru, C. Pîrvan, Mirut – I. Pîrvan, Papae. Antrenor: Daniel Ștoiu.

Jiul Podari: Nica – Stuparu, Ignat, Rioșanu (’57, Şelaru), Iureș (’53, Crişan) – Siliștraru, Gae (’55, Pîrvescu), Crîngoiu, Preda – Lisandru, Țuculeanu. Antrenor: Olivian Surugiu.

Cartonașe galbene: I. Pîrvan ’16 / Ignat ’19.

Au arbitrat: Nicușor Răsteanu – Pompiliu Barbu; Cristian Vlad.

„Scorul trebuia să fie mult mai mare”

La finalul meciului de la Segarcea, antrenorul formaţiei Jiul Podari, Olivian Surugiu, a comentat partida bună reuşită de elevii săi şi consideră că scorul final putea fi mult mai mare.

„A fost un meci la discreţia noastră, am controlat meciul de la un capăt la celălalt. Scorul trebuia să fie mult mai mare, dar băieţii s-au relaxat puţin la final. Am avut un început mai ezitant, am primit şi un gol de generic, dar până la urmă ne-am impus jocul şi am reuşit să câştigăm într-un mod categoric”, a declarat Olivian Surugiu, pentru GdS.

„La prima vedere, meciul cu Dunărea Calafat pare să fie unul uşor, dar noi trebuie să tratăm cu maximă seriozitate acastă partidă dacă vrem să obţinem o nouă victorie”, a adăugat antrenorul formaţiei Jiul Podari.

