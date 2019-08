Ivanov: Din păcate, golul meu nu a fost atât de important

La finalul întâlnirii cu AEK Atena, încheiată la egalitate, 1-1, marcatorul Universității Craiova, Antoni Ivanov, a spus că în meciul doi echipa sa merita victoria. Mijlocașul bulgar regretă eliminarea din Europa League și speră la un parcurs cât mai bun în Liga I.

„A fost primul meu gol pentru Craiova, sunt bucuros pentru asta și îl dedic bunicii mele, care ne-a părăsit recent. Din păcate, golul meu nu a fost atât de important, pentru că nu am reușit calificarea. Cred că am jucat foarte bine, ne-am creat o mulțime de ocazii, dar nu știu cum de nu am marcat mai mult de trei goluri. În opinia mea numai în prima repriză am avut trei oportunități mari de gol, iar în partea a doua cred că au fost și mai multe. Cu siguranță am fi meritat un rezultat mai bun în acest al doilea meci cu grecii. Toată lumea regretă ce s-a întâmplat în tur, chiar dacă am avut în față niște fotbaliști de clasă“, aspus bulgarul.

„Meciul următor jucăm la Botoșani, avem nevoie să ne refacem forțele. Ne concentrăm și să încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri în campionatul intern“, a completat Ivanov.