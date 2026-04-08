SCMU Craiova a obținut o victorie categorică și extrem de importantă în deplasare, 102-85 pe terenul celor de la FC Argeș Pitești, în etapa a 28-a din Liga Națională de Baschet Masculin, punând capăt unei perioade dificile. Alb-albaştrii, putem spune, că au dat lovitura pe un teren „greu“ şi astfel şansele la play-off au crescut considerabil.

După un prim sfert echilibrat, în care cele două formaţii au mers de la egal la egal, Craiova s-a desprins în actul secund. Sessoms şi Nistor au fost în zi de graţie din afara semicercului, iar gazdele abia dacă au putut reacţiona. La pauză, tabela indica 51-42 pentru gruparea din Bănie.

După revenirea de la vestiare, trupa lui Tudor Costescu a continuat să controleze jocul și să mărească diferența. Eficiența excelentă de la distanță a contat decisiv, iar scorul după trei sferturi era unul convingător, 77-56. Ultimul act nu a adus schimbări majore în desfășurarea partidei, iar oltenii s-au putut bucura la final de o victorie mare.

Prin acest succes, SCMU Craiova şi-a consolidat poziția în lupta pentru play-off, ajungând la un bilanț de 15 victorii și 11 înfrângeri.

Sam Sessoms a fost omul meciului, cu 33 de puncte, 10 pase decisive și 2 recuperări. Vlad Nistor a impresionat cu 26 de puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive. Kentwan Smith a terminat și el în double-double, cu 14 puncte și 12 recuperări. De menţionat că Ishmaell Legget a fost indisponibil.

Pentru SCMU Craiova urmează meciul de pe teren propriu cu Rapid București, programat marți, 14 aprilie, în Sala Polivalentă.

