Baschet / SCMU Craiova a rezistat doar o repriză în fața Oradei

CSU Oradea a învins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 98-83 (26-29, 26-15, 28-15, 18-24), joi seară, în Sala Polivalentă din Craiova, într-o partidă din etapa a 24-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Oltenii au făcut față vicecampioanei doar o repriză, insuficient pentru a emite pretenții.

Thomas Bropleh a fost cel mai bun om al vicecampioanei, cu 30 de puncte. De asemenea, Jaizec Jordan Lottie s-a mai remarcat de la oaspeți, cu 15 puncte, 8 pase decisive, Emmanuel Nzekwesi a adăugat 13 puncte, iar Kalif Karl Young a contribuit cu 12 p, 6 recuperări. De la craioveni s-au evidențiat Ishmael Elijah Leggett, 21 p, 5 rec, 3 pd, și Samuel Lee Jr Sessoms, 20 p, 8 pd.

După acest succes, CSU Oradea a revenit pe primul loc în Liga Națională. De partea cealaltă, Craiova este pe locul al 5-lea, cu 35 de puncte.

