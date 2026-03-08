Baschet / SCMU Craiova a făcut spectacol la Tg. Jiu! Alb-albaștrii au înscris peste 100 de puncte

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a obținut o victorie la scor pe terenul formației CSM Târgu Jiu, în etapa a 22-a din Liga Națională de Baschet Masculin. Craiovenii s-au impus cu scorul de 101-65 la capătul unui meci în care diferența de valoare dintre cele două formații a fost mai mult decât vizibilă.

Startul partidei nu a fost însă convingător pentru craioveni. Gazdele au condus ostilitățile în prima secvență a întâlnirii, încheiată cu un surprinzător 25-16. De acolo totul s-a năruit pentru Tg. Jiu, pentru că alb-albaștrii au „accelerat“ și au întors soarta meciului după o serie de aruncări de la distanță. Gazdele nu au mai găsit replică, iar la pauza mare scorul era 43-38 în favoarea oaspeților.

După revenirea de la vestiare, elevii lui Costescu s-au desprins la zece puncte (56-46). Gazdele au mai redus din handicap pe finalul sfertului al treilea, însă ce a urmat pentru ei în ultimele 10 minute se poate trece la categoria „dezastru“. Târgu Jiu a reușit să marcheze doar șase puncte, în timp ce trupa lui Costescu a înscris 34 și a depășit borna de 100 de puncte.

Sam Sessoms a terminat partida cu 19 puncte și 8 pase decisive, Kendall Robinson a adunat 19 puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive, în timp ce Ishmael Leggett a contribuit cu 17 puncte, 8 recuperări și 7 pase decisive. La primul meci în tricoul Craiovei, Kentwan Smith s-a remarcat cu 10 puncte.

Pentru SCM Universitatea Craiova urmează restanța din etapa a 10-a, în deplasare, cu CS Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea. Partida este programată miercuri, 11 martie, de la ora 17.15 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 2.

