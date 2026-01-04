1.8 C
Baschet / Neverosimil! SCMU Craiova, învinsă acasă de Petrolul în primul meci din 2026

De Tiberiu Cocora

Început de an cu stângul pentru echipa masculină de baschet SCMU Craiova. Formația olteană a pierdut surprinzător meciul disputat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 95-98, duminică seară, în ultima etapă a turului Ligii Naționale.

Petrolul, formație din partea secundă a clasamentului LNBM, a fost în avantaj pe tabelă aproape pe tot parcursul meciului, excepție făcând parțialul al treilea. Totuși, ploieștenii au revenit rapid în avantaj, iar la final al dat, cu adevărat, o lovitură pe terenul Craiovei.

Kendall Robinson a fost principalul marcator al Craiovei, cu 21 de puncte și 6 pase decisive, urmat de Vlad Nistor, autor a 20 de puncte. Sam Sessoms a contribuit cu 16 puncte, în timp ce David Vida a pus pe tabelă 15 puncte și 5 pase decisive.

În următoarea etapă, SCMU Craiova joacă pe terenul lui SCM Timișoara.

Citește și: Handbal (f) / O fostă jucătoare a SCMU Craiova și-a anunțat retragerea la 34 de ani

