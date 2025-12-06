Baschet / SCMU Craiova, învinsă fără drept de apel de CSO Voluntari

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut primul meci pe teren propriu din actuala ediție de campionat. Alb-albaștrii au fost învinși la scor de către CSO Voluntari, 76-96, în etapa a 11-a din Liga Națională de Baschet.

Ishmael Leggett a terminat meciul cu 16 puncte, 6 recuperări și 3 pase decisive, Kendall Robinson a adăugat 13 puncte și 3 recuperări, Sam Sessoms a fost aproape de double-double, 12 puncte și 8 pase decisive, în vreme ce Tomas Zdanavicius și-a trecut în cont 11 puncte și 5 recuperări.

În schimb, de la câștigători s-au evidențiat Alexandru Lucian Olah, cu un double-double pentru oaspeți, cu 15 puncte și 11 recuperări, Sacar Kofi Assante Anim cu 16 p, 6 rec și Lee Edward Skinner, cel care a adăugat 15 p, 4 rec.

SCMU Craiova va juca în următoarea etapă pe terenul formației Corona Brașov.

