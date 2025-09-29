Mai puțin de o lună până la startul NBA: Când se joacă prima rundă? Favorite, cote, predicții

Pregătirile pentru noul sezon din NBA au intrat în linie dreaptă. Sezonul 2025/26 va debuta pe 21 octombrie și se va încheia pe 4 iunie. 30 de echipe vor participa și în acest sezon și vor da tot ce au mai bun pentru a ajunge în play-off, iar apoi în finală.

Ultimul sezon din NBA a fost cu adevărat dramatic. Oklahoma City Thunder a devenit campioană, după ce a învins-o în duelul decisiv pe Indiana Pacers. A fost pentru prima dată când trofeul NBA a fost acordat după al șaptelea meci din 2016 încoace și a 20-a oară în istorie.

În aceste condiții, noul sezon din NBA stârnește un interes ridicat. Calendarul NBA din acest an este următorul:

21 octombrie – 12 aprilie: sezon regulat

31 octombrie – 16 decembrie: NBA Cup

13-17 aprilie: Play-in

18 aprilie – mai (data exactă nu a fost stabilită): Play-off

începând cu 4 iunie: Finalele

Cote pariuri NBA 2025/2026

Când vine vorba de pariuri baschet, selecția care stârnește cel mai mare interes este cea pentru câștigătoarea NBA. Cotele antepost sunt deja disponibile și Oklahoma City Thunder pornește cu un avans confortabil din perspectiva bookmakerilor să își apere titlul câștigat sezonul precedent. Următoarele echipe sunt Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Houston Rockets și New York Knicks. Iată cum arată cotele antepost la câștigarea NBA 2025/2026:

Oklahoma City Thunder – 3.40 Cleveland Cavaliers – 8.50 Denver Nuggets – 9.00 Houston Rockets – 9.50 New York Knicks – 10.00

Predicții pariuri NBA 2025/2026

Un pont interesant este că Utah Jazz va obține cel puțin 20 de victorii în sezonul regulat. Chiar dacă în sezonul trecut a dezamăgit și a avut doar 17 victorii, putem spune că a fost mai degrabă o excepție. A fost o situație unică în ultimul deceniu, iar Utah Jazz este pregătită să își ia revanșa. Selecția pe care ți-am prezentat-o are cota 2.16.

O cotă bună la pariuri (2.60) este și că Oklahoma City Thunder va reuși să câștige Conferința de Vest. Nu este niciodată ușor să îți aperi trofeul din NBA, dar Oklahoma City Thunder are forța necesară pentru a se impune măcar în Conferința de Vest.

Un alt pariu pe care îl poți lua în calcul este cel pe MVP-ul din sezonul regulat. Luka Doncic este al treilea favorit, dar este genul de jucător care oricând poate impresiona și să ia ochii. El are cota 4.50 pentru a fi MVP-ul din sezonul regulat.

Kevin Durant, protagonistul unui transfer spectaculos

Poate cel mai spectaculos transfer al verii din NBA este cel al lui Kevin Durant. Superstarul american a plecat de la Phoenix Suns și a semnat cu Houston Rockets, la schimb cu Jalen Green, Dillon Brooks, o selecție din draftul NBA din acest an și 5 pick-uri din runda secundă. Kevin Durant, dublu campion al NBA, nu s-a înțeles cu Devin Booker la Phoenix Suns și a decis să schimbe echipa la 36 de ani.

Au fost negocieri cu mai multe echipe, cum ar fi Miami Heat, Houston Rockets și Minnesota Timberwolves, cât și Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, LA Clippers și Denver Nuggets. Totuși, în cele din urmă s-a ales varianta Houston Rockets. Gruparea din Texas i-a cedat pe Jalen Green și pe Dillon Brooks, dar și selecția a 10-a din draft-ul NBA din acest an și alte 5 pick-uri din runda a doua.

Ce jucători s-au retras în această vară din NBA?

Pauza competițională a fost marcată și de retrageri. Jeremy Lin, care a evoluat pentru opt echipe din NBA, a hotărât să pună punct carierei. El este cunoscut cel mai bine pentru perioada petrecută la New York Knicks, în special pentru sezonul 2011/12. A fost ulterior campion cu Toronto Raptors în 2019.

John Wall s-a retras și el în vară, după ce a jucat pentru trei echipe în cei 13 ani de NBA. Tot 13 sezoane de NBA a avut și Marco Belinelli, care în 2014 a devenit campion cu San Antonio Spurs. Al patrulea jucător care s-a retras în vară este Bojan Bogdanović, din rațiuni medicale. El a jucat pentru șase echipe din NBA într-un decurs de zece ani.

Schimbările de antrenori din NBA

Phoenix Suns l-au concediat pe antrenorul principal Mike Budenholzer, după un singur sezon la echipă.

Sacramento Kings l-au numit pe Doug Christie ca antrenor principal.

Gregg Popovich a renunțat la funcția de antrenor principal al celor de la Spurs, după 29 de sezoane la echipă. Antrenorul secund Mitch Johnson a fost numit antrenor principal.

Memphis Grizzlies l-au numit pe Tuomas Iisalo ca antrenor principal.

Denver Nuggets l-au instalat pe David Adelman ca antrenor principal.

New York Knicks l-au demis pe antrenorul principal Tom Thibodeau, după cinci sezoane la echipă.

Phoenix Suns l-au angajat pe Jordan Ott ca antrenor principal.

New York Knicks l-au numit pe Mike Brown ca antrenor principal.

NBA este împărțită în două conferințe (est și vest). În fiecare din cele două conferințe sunt câte 3 divizii x 5 echipe grupate după criterii geografice. Astfel, fiecare dintre echipe joacă 82 de meciuri pe parcursul unui sezon, iar cele mai bune 8 echipe din fiecare conferință se califică în turneul final (playoff), care se joacă în sistem eliminatoriu. Marea finală se joacă între câștigătoarele din cele două conferințe, în sistem 4 meciuri din 7.