Vitaly Stepanovski, mulţumit de reuşitele echipei din campionat şi grupele FIBA

SCMU Craiova a pierdut marţi confruntarea cu CSO Voluntari, scor 61-76 și astfel a încheiat sezonul 2022-2023 al Ligii Naționale de Baschet Masculin pe poziția a șasea. La finalul partidei din Bănie, tehnicianul Vitaly Stepanovski, cel care va rămâne și în ediția următoare la Craiova, a vorbit despre prestația alb-albaștrilor din ultimul an.

„În primul rând, felicitări management-ului și fanilor pentru acest sezon istoric pentru Craiova. Am jucat în FIBA Europe Cup și ne-am calificat în Top 16. De asemenea, am jucat în semifinala Cupei României și am terminat pe locul 6 în Liga Națională. Cred că nu a fost rău. Eu încerc să împușc două păsări cu același glonț și am încercat să dezvolt jucătorii autohtoni. Cred că nu a fost un sezon deloc rău pentru Blaj-Voinescu, a jucat multe minute și a ajutat echipa cu adevărat. Cu o atitudine bună cred că va deveni din ce în ce mai bun.

Vreau încă o dată să mulțumesc management-ului, fanilor, felicitări tuturor. Acum merităm puțină odihnă și apoi ne pregătim pentru următorul sezon. Așa cum am spus mereu, ne dorim să dăm maximul la fiecare antrenament și în fiecare meci. Dacă ai presiune pe tine înseamnă că faci ceea ce trebuie. Doar echipele mici nu au presiune. Mă bucur că suntem sub presiune”, a spus Vitaly Stepanovski, pentru SCM.

În perioada următoare, tehnicianul oltenilor va începe să construiască lotul pentru ediția viitoare de campionat.

