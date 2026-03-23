Handbal (f) / SCMU Craiova, transfer de top! A adus o jucătoare din ţara campioanei olimpice

SCMU Craiova continuă campania de transferuri pentru noul sezon. Formaţia din Bănie a anunţat, pe reţelele de socializare, transferul handbalistei norvegiene Ida Marie Kallhovd Syversen, o jucătoare de profil ofensiv care evoluează pe postul de extremă dreapta.

„SCM Universitatea Craiova o aduce pe Ida Syversen Kallhovd, extrema dreapta, în vârstă de 25 de ani, venită din Norvegia, tară ce a obținut aurul olimpic.

Formată într-un campionat recunoscut drept unul dintre cele mai competitive din Europa, Ida și-a început cariera la Fredrikstad, a evoluat timp de trei sezoane la Byåsen, iar ulterior a devenit o piesă importantă la Oppsal, în prima ligă norvegiană. Până în acest moment, Ida are 126 de goluri în actuala stagiune.

Rapidă, eficientă și disciplinată tactic, noua noastră handbalistă vine cu experiența și mentalitatea specifice școlii nordice, demonstrând constanță și progres, dar și prezențe în loturile naționale de junioare și tineret ale Norvegiei. Din elita handbalului mondial… direct în Bănie!“, se arată în comunicatul SCMU.

Până acum, SCMU Craiova a mai bătut palma cu portarul Vanessa Fehr (28 de ani), unguroaica Pődör Rebeka, Dijana Mugoșa şi cu pivotul olandez Tamara Haggerty, în vârstă de 29 de ani.

