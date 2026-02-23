Julia Sauter, purtător de drapel al României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice

România a participat cu 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, reușind drept cea mai bună performanță un loc 5 la bob-2 masculin. Patinatoarea Julia Sauter a purtat steagul la festivitatea de închidere.

Odată cu ultimii „tricolori” prezenți în concurs, în ziua finală a Jocurilor, s-a parafat prezența României la ediția Milano Cortina. Au fost 29 de sportivi români la competițiile găzduite de Italia, iar la ceremonia de închidere, organizată la Verona, purtător al steagului a fost desemnată patinatoarea Julia Sauter. Ea a impresionat plăcut prin evoluția exactă și sensibilă în timpul programului scurt, apoi a celui liber. Iar la final a ocupat locul al 17-lea, întâmpinat cu o explozie de bucurie – justificată, pentru că este cel mai bun din istorie pentru o patinatoare din România.

Julia a purtat steagul și la ceremonia de deschidere de la Milano, apoi a mers înapoi în Germania și și-a continuat antrenamentele. A revenit pentru concurs, iar acum a avut din nou onoarea de a ține steagul în palme.

România, cel mai bun loc după 34 de ani

În ce privește delegația României, aceasta a obținut cel mai bun rezultat de la Albertville 1992 încoace.

Boberii Mihai Tentea și George Iordache s-au clasat pe poziția a 5-a în proba de 2 persoane. Ceva ce nu mai se mai reușise în acest sport la JO de la Sapporo 1972, când în aceeași probă Ion Panțuru și Ion Zangor ocupau același loc.

Au mai fost câteva clasări onorabile, între primele 15 poziții. De două ori locul 9, prin Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu la sanie dublu feminin, respectiv prin Valentin Crețu, Corina Buzatoiu, Raluca Strămăturaru – Carmen Manolescu și Marian Gîtlan – Darius Șerban la ștafetă sanie.

Pe poziția a 12-ea s-au clasat Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber la sărituri cu schiurile, proba pe echipe, iar la sanie individual Valentin Crețu a ocupat locul 15, cel mai bun al său din cele cinci prezențe la Jocurile Olimpice.

