SCMU Craiova şi Ovidiu Mihăilă şi-au luat rămas bun după eşecul cu Brăila! Cine îi ia locul

SCMU Craiova a pierdut fără drept de apel întâlnirea de pe teren propriu cu Dunărea Brăila, scor 16-27, într-un meci în care oltencele au părut fără vlagă, fără soluții și fără identitate. La scurt timp după fluierul final, conducerea clubului, împreună cu tehnicianul Ovidiu Mihăilă au luat decizia despărțirii de comun acord, iar banca tehnică va fi preluată în cel mai scurt timp de experimentatul tehnician Costică Buceschi.

Înfrângerea de luni seară a fost, poate, cea mai slabă prestație a Craiovei din acest sezon. Diferența de 11 goluri spune totul despre un duel dominat categoric de formația din Brăila, care a controlat jocul din primul până în ultimul minut. SCMU nu a arătat nicio idee clară în atac, unde fazele s-au legat greu, iar greșelile tehnice au curs în lanț. Nici defensiva nu a oferit mai multă siguranță, breșele din centrul apărării fiind speculate constant de adversare.

Cu această nouă sincopă (n.r. a șaptea înfrângere din ultimele nouă partide), formația din Bănie rămâne pe un modest loc 9 în clasament, cu doar 9 puncte, mult sub așteptările fixate la începutul sezonului. Atmosfera tensionată din jurul echipei și prestațiile tot mai șterse au grăbit o decizie care părea iminentă.

Costică Buceschi îi ia locul lui Mihăilă pe banca tehnică

La scurt timp după finalul partidei, conducerea clubului și Ovidiu Mihăilă, actual selecționer al naționalei României, au convenit asupra rezilierii amiabile a contractului. Oficialii au considerat că o schimbare pe banca tehnică este necesară pentru redresarea situației sportive și pentru a salva un sezon care riscă să devină unul compromis.

În locul său va fi instalat Costică Buceschi , cel care va pregăti echipa din Bănie până în vară, cu opţiune de prelungire. Buceschi este un tehnician cu experiență importantă în handbalul românesc, fost antrenor secund al naționalei în perioada 2015–2017. Misiunea sa nu va fi deloc una ușoară: trebuie să reclădească rapid moralul unei echipe debusolate și să readucă spiritul competitiv.

Cine este Costică Buceschi, noul antrenor Craiovei

Costică Buceschi este unul dintre antrenorii români care și-au construit cariera cu discreție, dar cu rezultate consistente, atât la nivel de club, cât și la nivel internațional. Fost profesor de educație fizică și tehnician format în școala românească de handbal, Buceschi și-a legat numele de unele dintre cele mai importante proiecte din handbalul feminin din ultimele două decenii.

Cariera sa de antrenor s-a consolidat în special la nivel de club. A făcut parte din staff-ul tehnic al formației Oltchim Râmnicu Vâlcea în perioada de glorie a echipei, când clubul domina competiția internă și avea parcursuri solide în Liga Campionilor EHF.

Ulterior, Buceschi a ocupat funcția de antrenor principal la mai multe echipe din Liga Națională, printre care Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea și Rapid București.

La nivel internațional, Buceschi a fost antrenor secund al naționalei feminine a României, implicat în pregătirea echipei la turnee majore. A făcut parte din staff-ul tehnic la Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2015, competiție în care România a cucerit medalia de bronz, una dintre cele mai importante performanțe ale handbalului românesc din ultimii ani.

Un pas important în cariera sa a venit odată cu preluarea funcției de selecționer al naționalei feminine a Turcia, unde a coordonat un proiect de creștere și consolidare a unei echipe aflate în plin proces de dezvoltare.

