Nole cel de pe altă planetă! Anunțul fabulos legat de Jocurile Olimpice din 2028

Tenismanul sârb Novak Djokovic, prezent în Italia pentru a asista la întrecerile Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), a afirmat că dorește să-și apere titlul olimpic cu ocazia JO 2028 de la Los Angeles, informează Corriere della Serra.

Chiar dacă va avea 41 de ani în momentul derulării Olimpiadei de vară din metropola californiană, care va debuta pe 14 iulie 2028, ‘Nole’ este încrezător că își va putea apăra totuși coroana cucerită în 2024, la Paris.

‘Este foarte departe, da’, a declarat câștigătorul a 24 de titluri de Mare Slem într-un interviu acordat pentru Corriere TV.

„În această etapă a vieții și carierei mele, (Olimpiada de la Los Angeles) este departe, dar evident că am dorința de a ajunge acolo“, a adăugat sârbul.

Djokovic a asistat vineri, pe stadionul San Siro din Milano, la ceremonia de deschidere a JO 2026, iar duminică seara a fost prezent în tribune la concursul de patinaj artistic pe echipe, împreună cu familia sa, aplaudând în picioare evoluția spectaculoasă a americanului Ilia Malinin, care a condus ‘Team USA’ la câștigarea medaliei de aur.

Citește și: Jaqueline Cristian, învinsă de o favorită în primul tur la Doha